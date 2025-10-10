墨西哥暫緩審議加徵關稅案 將與中國等磋商

快訊

中央社／ 墨西哥市9日綜合外電報導

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，國會將暫緩審議對近1500項中國及其他亞洲國家產品加徵關稅的提案，墨西哥將與這些國家磋商，考慮修改提案內容。

路透社報導，薛恩鮑姆9月初將提案送交眾議院，尋求對汽車、紡織品、服飾、塑膠、鋼鐵等產品關稅調升到最高50%。薛恩鮑姆所屬國家復興運動黨（Morena Party）在眾議院占多數。許多分析人士認為，此舉是在安撫美國總統川普。

墨西哥第2大貿易夥伴中國批評這項提案，稱將削弱投資者信心。中國警告墨西哥，將採取「必要措施」維護自身「正當合法權益」。

薛恩鮑姆今天表示，她的政府正在分析關稅上調的潛在調整方向。

她在例行記者會中說：「我們將與不同的國家舉行會議，看看能否調整今年提交國會批准的提案內容。」

眾議院國家復興運動黨領袖蒙瑞爾（RicardoMonreal）昨天告訴媒體，國會將「暫停」這項提案，11月底再議。他說：「我們正非常嚴肅檢視這項提案。」

擬議的關稅措施將影響那些與墨西哥沒有貿易協議的國家產品，包括中國、韓國、印度、印尼、俄羅斯、泰國和土耳其產品。

