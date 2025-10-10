秘魯國會通過總統彈劾案　博魯阿爾特遭解職

秘魯國會議員今天表決通過總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）的彈劾案，她本人則拒絕出席這場通宵的聽證會。

法新社報導，博魯阿爾特因為未能有效遏止犯罪而飽受批評，且自2022年12月上任以來，國內抗議活動不斷。

國會議長赫里（Jose Jeri）宣布，在122名國會議員中，有高達118人投票贊成彈劾，解除她的總統職務。

博魯阿爾特的民意支持率在任期最後階段大幅下滑，她的任期原本將於2026年7月28日到期。

博魯阿爾特遭彈劾後，由國會議長赫里繼任總統職位。