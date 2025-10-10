泰軍邊境掃雷實則驅離柬國民眾 局勢再陷緊張

泰國軍隊今天將開始在沙繳府邊境區域展開清除地雷行動，有百名柬埔寨民眾正持續往邊境鐵絲網靠近。泰軍發現柬埔寨兵力增加近一倍，局勢正急遽升溫，呼籲民眾避免靠近邊境地區。

泰國軍方今天起在沙繳府（Sa Kaeo）邊境村莊，展開清除地雷行動，此前，當局要求柬埔寨公民在10日前須離開此地區。

民族報（The Nation）和曼谷郵報（Bangkok Post）報導，目前已有至少百名柬埔寨村民聚集在沙繳府邊境鐵絲網附近，抗議泰國士兵為清除地雷所做的準備工作，當局正密切關注情勢發展。

泰國「鮮新聞」（Khaosod）也報導，泰柬邊境情勢正急遽升溫，有數百名柬埔寨民眾在邊境聚集。

早前，泰國皇家陸軍在臉書發文表示，今早9時30分左右，柬埔寨村民和記者在班農亞考村（Ban NongYa Kaeo）和農佔村（Ban Nong Chan）附近聚集。

曼谷郵報指出，這項清除地雷行動主要是為了驅離非法居住在泰國領土的柬埔寨民眾。

當局表示，共有135戶柬埔寨家庭非法佔據農佔村的部分土地，另有35戶非法佔領班農亞考村，他們皆已被下令離開。

泰柬兩國長年在多個未劃定區段爭奪主權，今年7月領土爭議引發的緊張局勢演變成邊境衝突，造成至少48人喪生。經馬來西亞斡旋，兩國7月28日同意停火，但雙方互指對方違反停火協議，零星衝突仍不斷發生。

泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）今天向媒體表示，美國總統川普已致信泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul），表達願意協助調解泰柬邊境局勢。

希哈薩表示，泰國歡迎這項舉動，但強調任何和平協議都須尊重泰國提出的4項條件，包括柬方須撤出重型武器、清除邊境地雷、打擊跨境詐騙和遷走佔領泰國領土的柬埔寨民眾。