支持度只有2%！秘魯女總統博魯阿爾特遭國會一致罷免

南美國家秘魯正陷入嚴重犯罪浪潮之際，國會於當地時間10日午夜過後一致投票通過，罷免民望低落的總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）。

美聯社與路透報導，議員們先是通過4項要求罷免博魯阿爾特的動議，理由是她的政府無法遏制犯罪。每項表決結果都超過所需最低的56票門檻，從而開啟辯論與彈劾審議程序。議員們要求博魯阿爾特於9日午夜前現身國會答辯，但她未出席，國會遂立即進行表決，最終在130名議員中，有124人投下支持票，無人反對。

這場出乎意料的政治劇變，發生在首都利馬一場演唱會槍擊案後僅數小時。一名男子在國內知名樂團演出時開槍，造成5人受傷，進一步激起民眾對全國犯罪氾濫的憤怒，也引爆最新一輪政治危機。與過去八次罷免行動不同，這次幾乎所有國會派系都表態支持；國會大廈外聚集一群主要由年輕人組成的人群，許多人揮舞著秘魯國旗。

秘魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）於2022年12月試圖解散國會，數小時後便遭到壓倒性多數議員彈劾下台。由時任副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）接任，成為秘魯首位女總統。沒想到不到三年後，國會又以同樣的機制將她趕下台。

博魯阿爾特政府一直難以應對犯罪激增的情況，特別是謀殺與勒索案件的上升。博魯阿爾特8日出席一場軍事儀式時，將部分責任歸咎於非法移民，表示：「這些犯罪已經醞釀數十年，並因非法移民而日益惡化。過去的政府未能遏止問題，反而打開邊界大門，讓罪犯毫無限制地潛入各地。」

今年63歲的博魯阿爾特非常不受歡迎，支持率僅介於2%到4%，她被指控利用職務非法牟利，並以致命手段鎮壓支持卡斯蒂約的抗議活動，但她否認有任何不當行為。秘魯目前沒有副總統，尚不清楚誰會接替她的職位。