南韓軍方：北韓可能10/10晚上進行閱兵式

南韓合同參謀本部今天向媒體表示，北韓正動用飛彈及軍事裝備進行閱兵前彩排，很有可能在今晚舉行執政黨朝鮮勞動黨成立80週年紀念閱兵儀式。

北韓自2020年建黨75週年紀念閱兵儀式以來，近7次閱兵式都在夜間舉行。相關人士指出，北韓今天午後預期將出現每小時1毫米降雨，但還是有可能進行閱兵式，只是「空中戰力可能受影響」。

合同參謀本部先前曾表示，北韓正準備數萬人規模的閱兵式。這次閱兵式是否會展示北韓正研發的新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-20」，也受到關注。