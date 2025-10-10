驚人數據看加薩浩劫：2年戰事摧殘巴勒斯坦人民土地

單憑數字無法完整呈現以色列與哈瑪斯戰爭對加薩走廊帶來的浩劫，但這些數據能幫助我們理解，這場衝突是如何徹底顛覆當地210萬巴勒斯坦人民的生活，並摧毀這片365平方公里的土地。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）武裝分子2023年10月7日對以色列發動突襲，造成約1200人喪生，其中主要為平民，並將251名人質帶回加薩。以色列領袖隨後矢言對加薩走廊發動懲罰性攻勢，以殲滅哈瑪斯並解救人質。

美聯社報導，每10人中，就有1人在以色列的攻擊中喪生或受傷；9人流離失所；至少3人已連續數日沒有進食。每100名兒童中，有4人失去單親或雙親。

戰前加薩的每10棟建築中，有8棟受損或被夷為平地；每10戶住宅中，有9戶被摧毀；每4公頃農地就有超過3公頃被毀。

以下是透過數字檢視這場戰爭帶來的毀滅性後果。

●約11%的加薩人口死傷

墓地早已飽和，萬人塚遍布加薩走廊。以色列的空襲導致許多家庭整戶罹難。據哈瑪斯治下加薩衛生當局統計，超過2500人在尋找食物時喪生。以色列在某些情況下承認曾對試圖獲取急需援助的混亂人群鳴槍示警。

根據加薩衛生當局數據，以色列的軍事行動共計造成超過6萬7000名巴勒斯坦人喪生，近17萬人受傷。世界衛生組織（WHO）指出，傷者中有超過4萬人遭受足以改變一生的傷勢。

然而這個罹難人數尚未納入據信深埋瓦礫堆下的數以千計人。加薩衛生當局的統計並未區分平民與戰鬥人員。聯合國及許多獨立專家認為這個數據是可靠的估計。

根據「保護記者委員會」（Committee to ProtectJournalists）和聯合國說法，這場戰爭是史上對新聞從業人員、醫護人員及聯合國援助工作者而言最致命的衝突。「英國醫學期刊」（British Medical Journal）指出，加薩傷患中因爆炸物受傷的普遍程度，堪比在伊拉克和阿富汗受傷的美軍部隊數據。

由聯合國機構及主要人權組織委託的專家已指控以色列犯下種族滅絕，但以色列對此強烈否認。

●幾乎全數加薩居民顛沛流離 數千人下落不明

無數巴勒斯坦家庭為了躲避接連不斷的以色列攻勢，被迫每隔幾個月就在加薩全境來回奔波。許多人多次流離失所，在公寓和臨時帳篷營地之間輾轉求生。如今，骯髒不堪的帳篷城已遍布加薩南部大部分地區。

●以色列占領加薩絕大部分地區

以色列軍方已掌控加薩絕大部分地區，將多數巴勒斯坦人口驅趕至南部沿海的一個小區域。在以色列控制下，加薩的土地樣貌已徹底改變。軍隊夷平或鏟平了加薩市的整個社區及邊境沿線的農業小鎮，在這塊土地上開闢新道路，並建立新的軍事據點。

轟炸讓加薩走廊被一層瓦礫覆蓋，其體積約為吉薩大金字塔（Great Pyramid of Giza）的12倍。聯合國衛星中心利用加薩的太空影像指出，至少有10萬2067棟建築被毀。廢墟中包括小學與大學、醫療診所與清真寺、溫室以及民宅的斷垣殘壁。

●至少3成人口數日未進食

數以百計巴勒斯坦人擠在慈善廚房前，爭搶一碗扁豆湯。嬰兒們瘦弱不堪，體重甚至比出生時還輕。根據加薩衛生當局和世衛組織數據，已有超過400人死於營養不良併發症，其中包括100多名孩童，且多數發生在今年。

在援助組織發出數月警告後，全球糧食危機權威機構於8月表示，加薩市已陷入饑荒，而以色列對這樣的認定提出異議。

過去巴勒斯坦農民種植草莓、西瓜、小麥和穀物的城鎮，如今已淪為廢墟、滿目瘡痍。在今年5月至10月間，以色列的轟炸和拆除行動幾乎將庫扎鎮（Khuzaa）從地圖上抹去，這座城鎮曾因成排的小麥和其他穀物作物，成為加薩第二大城汗尤尼斯市（Khan Younis）的糧倉。