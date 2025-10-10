快訊

南韓聯參：北韓勞動黨成立80周年閱兵 可能推出新型洲際飛彈

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
金正恩9日晚間發表談話。歐新社
金正恩9日晚間發表談話。歐新社

韓聯社10日報導，南韓聯合參謀本部（聯參）10日表示，軍方研判北韓很可能在當天夜間舉行勞動黨成立80周年紀念閱兵儀式。

聯參相關人士表示，北韓正在動用飛彈和裝備進行閱兵前的彩排，預計正式閱兵式將於當天夜晚舉行。據天氣預報，北韓當天下午晚些時候起將出現一小時雨量1毫米左右的弱降雨天氣，預計閱兵式將正常舉行，但參加閱兵的空中戰力可能受到影響。

自2020年建黨75周年紀念閱兵式以來，北韓至今舉行的七次閱兵式均在夜間舉行。聯參曾表示，北韓出現為舉行數萬人規模閱兵式做準備的跡象。北韓在閱兵式上是否會展示正在研發的新型洲際彈道飛彈（ICBM）「「火星-20」，備受關注。

北韓國務委員會委員長金正恩9日晚邀請居民和外賓，出席在平壤綾羅島五一體育場舉行的勞動黨成立80周年慶祝大會並發表演說，承諾將建成「富饒樂園」。

金正恩表示，在上世紀90年代世界政治動蕩時期，北韓築牢自主思想和制度。自進入新世紀以來，面對美帝日益加劇的核戰爭威脅，北韓要並行推進經濟建設和核武建設，開闢社會主義建設事業發展新時期。世上沒有哪一個國家能像北韓一樣，面對外部勢力持續施壓和干擾，仍要同步推進守護和建設這一艱鉅重任。

北韓近年經常在閱兵式上展出洲際彈道飛彈，圖為火星-15。美聯社
北韓近年經常在閱兵式上展出洲際彈道飛彈，圖為火星-15。美聯社

北韓 閱兵 彈道飛彈

