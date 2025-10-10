高市早苗問鼎首位女首相有變數？公明黨設「具體條件」恐結束26年合作

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本執政黨自民黨新任總裁高市早苗，攝於4日，美聯社
日本執政黨自民黨新任總裁高市早苗，攝於4日，美聯社

日本政府與自民黨原訂於15日召開臨時國會，選出自民黨新任總裁高市早苗接替現任首相石破茂，但自民黨與執政夥伴公明黨的協商陷入僵局，時程可能延後至20日之後。共同社報導，高市早苗和公明黨代表齊藤鐵夫將於10日下午會面。齊藤已提出具體條件，並表示將依高市的回應，決定是否退出聯合執政。

根據報導，齊藤要求自民黨查明派系收回扣事件的真相，並加強對企業與團體政治獻金的監督。雖然自民黨方面強調「自公聯合執政是根本中的根本」，但黨內對強化政治獻金管制的態度相對保守，雙方磋商仍可能最終破裂。

齊藤8日曾表示，若雙方無法達成共識，公明黨將不會在首相指名選舉中投票支持高市。若公明黨最終退出執政聯盟，自民黨將陷入單獨執政的局面，政權運作勢必變得艱難，在野黨的合作將變得不可或缺。

公明黨高層人士指出，只要「政治與金錢」（政治とカネ）問題未見實質進展，聯合執政將難以為繼。9日晚間的中央幹部會議上，與會者多半主張「退出聯合政權是重大分歧點，應審慎討論」，但也有人直言，「若不解決政治與金錢問題，就不得不退出」，最終交由齊藤全權決定。

高市9日晚間接受電視節目專訪時表示，自民黨與公明黨已合作長達26年，將盡力儘快完成政策協議文件。不過，對於公明黨提出的限制企業政治捐款渠道的方案，則以透明度方面存在課題為由，表示仍需要協調。

此外，高市任命曾涉派系收回扣事件的萩生田光一為代理幹事長，引發在野黨與公明黨批評。高市回應稱，這「是特意為之」，要向自民黨內發出的信號，「不想讓任何一個人閑著。」

自民黨 政治獻金 金錢

