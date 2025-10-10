菲律賓南部規模7.4強震 台商：站不穩頭還在暈

快訊

中央社／ 馬尼拉10日專電

菲律賓南部民答那峨島外海上午發生規模7.4強烈地震。菲律賓棉蘭佬（即民答那峨島）台灣商會會長何見意告訴中央社，台商大致平安，但震時地面劇烈搖晃，震後頭還在暈。

根據菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）通告，上午9時43分，民答那峨（Mindanao）發生規模7.4強烈地震，震央位於馬奈鎮（Manay）外海約40公里處，深度23公里，直線距離約100公里外的納卯市（Davao）可感受5級震度。

納卯市是菲律賓棉蘭佬台灣商會所在城市。何見意接受中央社電話訪問時說，這次地震除了造成部分地區停電之外，暫未傳出重大災情。散布在民答那峨島各地的台灣人「大致安好，沒有生命、財產上的顧慮」。

何見意說，目前約有80至100名台灣人和眷屬在民答那峨島生活，主要集中在納卯、三寶顏（Zamboanga）等大城市，還有一些住在山區，大多從事養殖業、農業或經商。但因為納卯鮪魚業榮景不再，台灣人已減少很多。

回憶起地震當時情況，何見意說：「地震當時地面搖得很厲害，我在屋內站著都站不穩，還要去扶柱子…地震已經停了一個多小時，我到現在還在頭暈。」

何見意說，這是他到納卯市近20年來，遇到的最強地震。

一家台資電線桿製造商在納卯市設有分廠，工廠負責人告訴中央社，整個早上都在危機處理，包括檢查設備是否受損、問候重要客戶等，所幸平安無事。

地震至今，傳出一人被坍塌圍牆砸中死亡，另外暫未傳出其他災情。但菲律賓火山暨地震研究所警告，有7座島嶼或沿海城鎮面臨海嘯威脅，浪高可能達一公尺，「強烈建議居民立即撤離至高地或內陸」。

納卯市已宣布停班停課，以檢查建築物結構是否安全。

菲律賓位於太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire），地震頻繁。9月30日，中部宿霧省（Cebu）剛發生規模6.9地震，至少72人罹難、559人受傷，近3萬6000棟民宅受損，菲律賓人對地震仍然心有餘悸。

地震 菲律賓 台灣人

