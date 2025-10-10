北韓慶勞動黨執政80年 讚揚與中國友好合作關係
北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）今天主持勞動黨執政80週年慶祝活動時，接待中國國務院總理李強等外國貴賓，並盛讚北韓與中國「友好且合作」的關係。
中國是北韓最重要的盟友，但兩國關係有時會因平壤的核子計畫而變得緊張。
法新社報導，外界預期北韓今天將舉行盛大的軍事閱兵，展示最新的先進武器，包括洲際彈道飛彈。
這波慶祝活動正值金正恩因俄烏戰爭而信心大增，他在派遣數以千計的北韓軍人支援俄軍後，獲得俄羅斯的關鍵支持。俄羅斯前總統、聯邦安全會議（Security Council）副主席麥維德夫（DmitryMedvedev）也出席本週的週年慶祝活動。
金正恩讚揚李強這次訪問「展現出對朝鮮勞動黨以及朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）政府和人民始終如一的支持與特殊友好情誼」。
北韓中央通信社（KCNA）報導，他還讚揚北京致力維護「北韓與中國傳統的友好與合作關係，並進一步發展雙邊關係」。
