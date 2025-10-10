風暴中嘗試降落近2小時皆失敗 英客機「剩6分鐘燃油耗盡」險況曝

英國3日遭風暴「艾米」（Storm Amy）襲擊，全境交通大亂。瑞安航空（Ryanair ）當天一架班機更只差6分鐘就可能燃油耗盡，迫使機組人員發出7700應答機代碼，宣告「油量遇險情況」（fuel Mayday），幸好最終在曼徹斯特緊急降落。有關單位已展開調查。

每日郵報9日報導，該航班由馬爾他航空（Malta Air）代瑞安航空執飛，原定自義大利比薩飛往蘇格蘭的格拉斯哥普雷斯特威克機場，多次嘗試降落未果後改飛愛丁堡，但仍無法降落。最終在首次降落失敗近2小時後，平安轉降英格蘭曼徹斯特。據報當時油箱僅剩約220公斤燃油，只夠再飛行5至6分鐘。

#FR3418 from Pisa to Prestwick diverting to Manchester after landing attempts at Prestwick and Edinburgh. Squawking 7700 likely due to declaring a fuel emergency. https://t.co/xRdo1RYTpy pic.twitter.com/fklfaR585L — Flightradar24 (@flightradar24) 2025年10月3日

乘客馬爾奇（Alexander Marchi）比原計畫晚了10小時才抵達目的地，並在接受艾爾廣告報（Ayr Advertiser）採訪時談到飛行經歷。他說：「因為大罷工以及抗議者闖入機場停機坪，我們從比薩起飛晚了，擔心趕不上在風暴來襲前抵達普雷斯特威克。」

他說，一切原本順利，直到飛機開始下降。第一次嘗試降落時，飛機盤旋幾圈後突然拉升。機長廣播表示會再嘗試一次，否則將轉往曼徹斯特。第二次降落時劇烈顛簸，飛機幾乎碰到跑道，卻在最後一刻急劇上升。

馬爾奇說：「最終在曼徹斯特降落後看到畫面，我們才意識到情況有多嚴重，燃油幾乎耗盡。大家都鬆了一口氣，都想下飛機，短期內肯定沒那個心情坐飛機了。」

對於瑞安航空該航班使用的波音737-800機型而言，燃油量不得低於30分鐘的飛行時間。瑞安航空發言人表示，當天已向相關部門報告此事。由於目前正處於調查階段，該公司正全力配合，因此不便評論。