以色列批准人質協議加薩停戰現曙光 重點一次看

以色列政府今天批准由川普政府斡旋的人質與停火協議，為結束以哈戰爭與加薩和平鋪路。但關於解除哈瑪斯武裝、日後加薩的安全與治理架構安排等具體細節，仍待後續談判。

● 哈瑪斯放人質換以撤軍 川普和平計畫踏出首步

華爾街日報指出，美國總統川普8日在白宮宣布的這項人質協議，盼成為結束為時已兩年以哈戰爭的開端，並成為邁向加薩長期解決方案的第一步，後續尚有哈瑪斯解除武裝及組建臨時政府治理加薩等相關談判。

華盛頓郵報指出，預計哈瑪斯將釋放大約48名以色列人質（包含倖存與罹難），以交換數百名被以色列關押的巴勒斯坦人和以色列停止轟炸加薩走廊。

以色列政府發言人表示，停火將在政府批准協議後24小時內生效，這段期間以軍部隊將從加薩部分地區撤離，其中不乏許多人口集中地，但仍保留對一半加薩地區的控制。哈瑪斯將有72小時移交約20名在世人質及28具人質遺體。

● 川普將赴中東見證簽協議 美派軍200人協助落實

紐約時報指出，以色列內閣是在川普與哈雅各自宣布在加薩的戰爭結束後，批准人質與停火協議。

川普表示，他將於這週末前往中東出席協議簽署儀式，並預計以色列人質與隨後的數百名巴勒斯坦人犯交換將於13或14日展開。他在白宮為這項以哈間的協議喝采，稱這是帶來中東和平的重大突破；美方官員表示，將派遣200名美軍到以色列，協助落實協議的各項措施。

派赴以色列的200名美軍將於美軍中央司令部在以色列規劃設立的「軍民協調中心」內作業，這支部隊由專精作戰規劃、後勤、安全與支援的人員組成，並將與埃及、卡達、土耳其與阿拉伯聯合大公國的部隊合作；美國官員強調，目前沒有派美軍進入加薩的計畫。

相關官員仍在敲定以色列釋放巴勒斯坦人犯名單。川普政府規劃的是讓以色列釋放250名無期徒刑犯人及在戰爭期間被拘留的1700名加薩居民。

● 加薩傷亡慘+川普渴盼諾貝爾獎 催生談判突破

華郵披露，以色列今年3月打破為期兩個月的停火後，川普一度放任以色列總理尼坦雅胡在加薩的軍事行動，但隨之而來的是平民傷亡遽增，且以色列限制人道援助進入加薩，讓當地陷入饑荒。

據熟悉談判的分析人士與官員透露，後來因川普渴望贏得諾貝爾和平獎，加上以色列9月突然空襲美國中東重要盟友卡達引發阿拉伯世界憤慨，造就這週在埃及西奈半島南端度假城市沙姆沙伊赫（Sharm ElSheikh）的人質與停火談判。

在同意人質協議前，哈瑪斯曾要求美國以書面承諾，保證在他們交出人質後以色列不會再次攻擊；但據巴勒斯坦與埃及代表團的顧問歐卡夏（KhaledOkasha）透露，美方代表魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）拒絕哈瑪斯要求，只給予口頭保證。

● 加薩戰爭結束了嗎

紐時與華郵分析，哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列南部造成約1200人死亡並擄走約250名人質，以色列揮師加薩從而引爆新一輪以哈戰爭。據加薩衛生部門統計，戰爭至今已造成超過6萬7000名巴勒斯坦人喪生，當地基礎設施被毀。

川普將這週達成的人質與停火協議設想為推進他的加薩和平「20點計畫」第一步。關於解除哈瑪斯武裝、日後加薩的安全與治理架構安排等較具爭議的議題，多被延至人質全數釋放後再談。

哈瑪斯高層哈雅（Khalil al-Hayya）的說法，則是哈瑪斯已取得美國官員與調解者的保證，確認戰爭已「完全、徹底結束」。

以色列外長薩爾（Gideon Saar）接受福斯新聞（FoxNews）訪問被問及批准人質協議是否意味戰爭結束時表示「這只是第一階段」，但也說儘管仍有諸多條件待滿足，「我們並無重啟戰爭的打算」。