7.6強震襲菲律賓南部引發海嘯警報 居民急撤高地
菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）今天指出，菲律賓南部近海發生規模7.6強烈地震，隨即發布海嘯警報，呼籲附近沿海地區居民疏散到地勢較高地區。
路透社報導，Phivolcs表示，這次強震發生在民答那峨地區（Mindanao）東納卯省（Davao Oriental）馬奈鎮（Manay）近海，震央深度10公里，並對強震造成的損壞和餘震提出警告。
Phivolcs提醒中部及南部沿海城鎮居民立即疏散至高地，或向內陸遷移。目前尚無立即災損報告傳出。
Phivolcs指出，未來兩小時內，海浪高度可能超過平時潮水1公尺以上。
美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）也發布海嘯威脅警報，示警地震震央300公里範圍內的沿海地區可能出現危險海嘯波浪。
歐洲地中海地震中心（European-MediterraneanSeismological Centre）評估，這次地震規模達7.4，深度58公里。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言