7.6強震襲菲律賓南部引發海嘯警報　居民急撤高地

中央社／ 馬尼拉10日綜合外電報導

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）今天指出，菲律賓南部近海發生規模7.6強烈地震，隨即發布海嘯警報，呼籲附近沿海地區居民疏散到地勢較高地區。

路透社報導，Phivolcs表示，這次強震發生在民答那峨地區（Mindanao）東納卯省（Davao Oriental）馬奈鎮（Manay）近海，震央深度10公里，並對強震造成的損壞和餘震提出警告。

Phivolcs提醒中部及南部沿海城鎮居民立即疏散至高地，或向內陸遷移。目前尚無立即災損報告傳出。

Phivolcs指出，未來兩小時內，海浪高度可能超過平時潮水1公尺以上。

美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）也發布海嘯威脅警報，示警地震震央300公里範圍內的沿海地區可能出現危險海嘯波浪。

歐洲地中海地震中心（European-MediterraneanSeismological Centre）評估，這次地震規模達7.4，深度58公里。

