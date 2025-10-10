菲前防長羅倫沙納：台菲地理相近 安全合作重要

菲律賓前國防部長羅倫沙納接受中央社訪問時說，台灣與菲律賓地理相近，命運息息相關，安全合作相當重要。

中華民國駐菲律賓代表處昨晚舉辦114年雙十國慶酒會，羅倫沙納（Delfin Lorenzana）在場邊接受中央社記者訪問時表示，菲台安全合作相當重要，因為兩地距離相近，而且同屬印度太平洋地區。

羅倫沙納說：「台灣發生任何事情都會影響菲律賓，反之亦然。」

他指出，菲律賓與台灣之間的合作非常重要，不僅是貿易方面，還包括人民往來、想法和技術交流等方面，希望更多台灣人來菲律賓投資、菲律賓人前往台灣工作，「讓我們合作、攜手共進。」

羅倫沙納於2016年2022年，也就是杜特蒂總統（Rodrigo Duterte）執政期間，擔任國防部長，隨後又被現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）任命為軍事基地改建發展局（BCDA）主席，直到去年9月。

雖然杜特蒂被認為親中，但羅倫沙納在國防部長任內堅決反對中國對南海的主張和行動，強調菲律賓的南海立場符合聯合國海洋法公約（UNCLOS）與海牙常設仲裁法院（PCA）2016年針對南海案作出的裁決結果。

台灣海峽與南海安全議題一直是區域焦點。小馬可仕8月訪問印度時就表示，由於地理位置相近，台海若爆發衝突，菲律賓將無法置身事外，尤其是為數眾多的菲僑在台灣生活或工作。

菲律賓現任參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）今年4月巡視呂宋島北部部隊時曾說，如果鄰近的台灣遭「入侵」，菲律賓「無可避免」將被捲入衝突，訓示部隊應開始作好因應規劃。

布勞納10月初回答中央社詢問時則強調，萬一台海局勢陷入動盪，菲律賓武裝部隊的首要任務將是撤回菲律賓僑民，並將以呂宋島北部、開放給美軍使用的軍事基地作為中繼站。

前菲律賓駐台代表班納友（Angelito Banayo）8月間告訴中央社，菲美簽有「共同防禦條約」（MDT），美軍在菲律賓北部設有多座軍事基地，全部指向中國，萬一美中因台灣而爆發衝突，菲律賓將成為戰場的一部分。