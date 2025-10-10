影／菲律賓規模7以上強震畫面曝光！恐出現「破壞性」海嘯

菲律賓民答那峨島東達沃省（Davao Oriental）近海當地時間10日上午9時43分發生規模7以上地震，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）隨即發布海嘯警報，稱預計將出現具破壞性的海嘯，浪高可能威脅生命安全。

美國地質調查所（USGS）測得此次地震為芮氏規模7.4，Phivolcs則測得芮氏規模7.6。菲律賓每日問詢者報報導，Phivolcs表示，這次板塊地震震源淺，深度僅10公里，震央位於北緯7.07°、東經127.06°，地點在東達沃省東南方，已有媒體與網友發布地震當下與民眾匆忙避難的影像。

NOW: A magnitude 7.6 earthquake hit Davao Oriental shaking much of Mindanao and parts of Visayas.📍 Davao Oriental, Mindanao, Philippines .



Tsunami Warning: Coastal residents in Davao Region and Eastern Visayas are evacuating to higher ground. pic.twitter.com/8c8fM5vP4a — Weather Monitor (@WeatherMonitors) 2025年10月10日

根據海嘯情境模型推估，浪高將超過平常潮位一公尺以上，尤其在封閉海灣與海峽區域更為明顯；首波海嘯預計於上午9時43分至11時43分間抵達，可能持續數小時。

東薩馬、雷伊泰、南雷伊泰、迪納加特群島省、北蘇里高、南蘇里高及東達沃等沿海地區民眾，強烈建議立即撤離至高地或內陸更安全地區。受影響省份的船隻所有者應妥善固定船隻並遠離海岸，已在海上的船隻應保持在深水區，直至另行通知。

WATCH as a major earthquake hits the Philippines.



Videos from YouTube | https://t.co/5rKJrTiHpB pic.twitter.com/DjcIltMYav — P Ξ T Ξ (@rearflank) 2025年10月10日