高市早苗採訪現場 記者閒聊被直播掀輿論風暴

日本自民黨總裁高市早苗7日與公明黨高層會談結束後，多家媒體在等待聯訪時閒聊，意外被日本電視台網路直播流出，一名記者說，「要拍讓她（高市）支持率下降的照片」，在社群媒體引發譁然。時事通信社9日證實，說話的是該社攝影記者，已給予嚴重警告。

朝日新聞、集英社報導，多家媒體當時在自民黨總部等待高市早苗接受聯訪。由於會談延遲，等待的記者開始閒聊，日本電視台已開啟YouTube直播。

流出影片中，可聽到一名中年男性笑說：「我要讓她（高市）支持率下降」、「我只會放出讓她支持率下降的照片。」還有人回應：「好過分喔。」

該片段立刻在社群媒體X被大量轉發，並在Instagram等平台擴散，日本多個電視節目連日來熱烈討論。網友批評，「即使是開玩笑也無法接受」，引發對媒體操守的強烈質疑。

時事通信社9日在官網刊登道歉聲明，表示該男性攝影記者與其他攝影記者閒聊時說了那些話，承認「給予高市早苗，以及自民黨相關人士帶來強烈的不信任感」，將正式向自民黨致歉，並加強員工教育。

這次流出的不當發言不只一段，其他包括嘲諷高市政治立場，「不就是靖國（神社）那一套嗎」。還有人說，「他們戴著耳機在聽麻生（太郎）的指示吧」，有人回話「遙控」。但時事通信社表示，這些話並非該社記者所說。

日本電視台直播影片在事發後一度仍可完整觀看，但現在已重新剪輯，只保留高市受訪部分。日本電視台表示，「剪輯是慣例。在製作重播版本時，會刪除其他部分」，並強調「相關聲音並非本台人員發言」。

有記者透露，日本政治記者在等待時間經常閒聊。這些媒體每天追蹤同一群政治人物，有奇妙的「同業情誼」，放鬆聊天時「開玩笑甚至毒舌都很常見」，「但是這次被拍到的時機實在太糟」。也有記者表示，那個攝影記者講的其實只是空話，「他們根本沒有左右報導方向的權力」。

還有週刊編輯表示，「（出生於）昭和時代的老攝影記者口氣向來很差，不只是政治線，跑社會或娛樂線也一樣。喜歡開黃腔、對年輕女記者出言騷擾、在道路上抽菸、講粗話，甚至在警方押送嫌疑人時，為拍到車內畫面衝撞車輛，這麼做的通常都是那個時代的人」。

不過他也表示，現在到處都是公民記者，媒體人逐漸意識到被曝光的風險，「禮節確實改善很多」；但是「永田町（日本政圈）仍是個封閉的世界，還殘留一些不合時代、像化石一樣的老頭」。

慶應大學媒體與傳播研究所教授津田正太郎表示，近年來社會對傳統媒體有「報導偏頗」等批評；無論那些人是否在閒聊，「毫無疑問是不當言論」。

他強調，「如今到處都有攝影機，記者的一舉一動也可能被公開，應該時刻保持會被看見的自覺，以專業態度從事新聞報導工作」。