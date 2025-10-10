女童在311大地震被海嘯捲走 骸骨14年後被尋獲

快訊

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日本先前有人在宮城縣境內發現人骨，警方透過DNA鑑定後，確認為14年前因311大地震被海嘯捲走而失蹤的6歲女童。家屬近日得知消息後，感到十分驚訝，也表示「非常高興」。

日本放送協會（NHK）9日報導，失蹤女童名叫山根捺星。2011年3月11日發生311大地震（日本稱東日本大地震）時，她在岩手縣山田町的住家被海嘯侵襲，後來下落不明。

警方表示，有建設公司的員工2023年2月在清掃宮城縣南三陸町及氣仙沼市靠近海邊的步道等地後，於分類垃圾的過程中，發現混入人骨碎片，隨即通報警方。

當時，被尋獲的人骨為部分下顎骨及數顆牙齒。警方透過「線粒體DNA鑑定」確認與山根母親屬同一家系，並結合牙鑑定結果，確定遺骸身分。

警方後續將交還骸骨給家屬。

家屬透過警方表示，「感謝協助清理的志工、整理時發現遺骨的相關人員，以及不放棄調查的警方。原本已經不抱希望，突然接獲通知相當驚訝，也非常高興。」

女童母親山根千弓，目前49歲，她昨天接受岩手地方電視台「岩手可愛電視台」（mit）訪問時回應，「（女兒）在歸來之前，應該覺得很寂寞吧，我真心想對女兒說歡迎回家」。

