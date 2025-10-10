批西班牙軍事支出不足 川普建議北約將其逐出

美國總統川普今天指出，由於西班牙軍事支出不足，北大西洋公約組織（NATO）應考慮將這個西歐國家逐出。

路透社報導，由美國主導的北約成員國今年6月同意大幅提高軍事支出至國內生產毛額（GDP）的5%，以回應川普要求歐洲國家在自我防衛上投入更多資金的訴求。

然而，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）當時表明不會承諾達到5%的目標，稱此舉「與我們的福利國家模式及世界觀不相容」。

川普在白宮會見北約新成員國芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）時表示，歐洲領袖應敦促西班牙加強對北約的承諾。

川普指出：「你們應該開始去跟西班牙談話。你們得打電話問問他們，為什麼他們總是落後。」

川普還說：「他們沒有任何藉口不這麼做，不過沒關係，也許你們應該乾脆將他們逐出北約。」

西班牙於1982年加入北約。這個集體防衛聯盟擁有32個成員國，自俄羅斯2022年入侵烏克蘭、引爆二戰以來歐洲最致命的陸戰後再度成為國際焦點。