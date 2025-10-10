影／難忘西班牙拒增軍費 川普：也許該把他們踢出北約

美國總統川普9日在白宮橢圓辦公室會見芬蘭總統史塔布，雙方就芬蘭破冰船採購案達成協議，川普隨即脫稿演出，轉而討論起北約，並提及他與成員國西班牙之間的持續爭端。

半島電視台報導，川普長期要求所有北約成員將國內生產毛額（GDP）5%投入軍事支出，但在今年6月的北約峰會上，西班牙成為主要反對者，成功保留約2%的支出基準。川普顯然對此難以釋懷，與史塔布討論美國對北約的承諾時提到了這一點。

川普談到西班牙時說：「你們知道，我要求他們出5%，不是2%，大多數人覺得這不可能，但幾乎全都同意了。我們就一個慢半拍的國家，那就是西班牙。西班牙。你得打電話給他們，問清楚，為什麼慢半拍？」

他接著又說到可能的報復：「他們根本沒有理由不照做，但沒關係。老實說，也許你們應該把他們踢出北約。」