英航班機疑似機艙冒煙 緊急降落羅馬尼亞無人傷亡

中央社／ 布加勒斯特9日綜合外電報導

英國航空公司（British Airways）1架自伊斯坦堡飛往倫敦的班機，今天因機上疑似出現煙霧而在羅馬尼亞首都緊急降落。當局表示，機上4名乘客疑似吸入煙霧，但無需送醫，所有乘客安全撤離。

美聯社報導，布加勒斯特亨利科安德國際機場（Bucharest Henri Coanda International Airport）指出，這架搭載142名乘客的空中巴士A320班機，於當地時間下午5時50分請求緊急降落，並於6時14分安全著陸。機場隨後派出醫療人員在內的應變小組登機處理。

關於飛機上是否真的出現煙霧，說法分歧。

英航表示未接獲煙霧通報，但羅馬尼亞衛生部在飛機降落後發布聲明指出，「確認有煙霧存在」，所有乘客均已撤離。

羅馬尼亞衛生部表示，「有4人身體不適，可能因吸入煙霧所致，目前正在現場接受醫療協助」，但稍後表示「他們不需要進一步醫療照護」。

英航在給美聯社的聲明中指出，「乘客與機組人員的安全一直是我們的首要考量，機組人員因疑似技術問題決定轉降，純屬預防性措施。」

英航還表示，「飛機安全降落，乘客正常下機，我們未接獲任何機艙內有煙霧或乘客住院的通報。我們對受到影響的乘客深表歉意，我們的團隊正盡快協助他們繼續他們的行程。」

英航航班狀態頁面顯示，原定從伊斯坦堡飛往倫敦的BA603航班已改降布加勒斯特，並附註「我們深感抱歉，這趟航班已改降布加勒斯特」，但未提供進一步細節。

