德國商場傳瓦斯外洩動員警消 原來是「榴槤」惹禍

中央社／ 柏林10日專電

德國威斯巴登消防局日前收到民眾接連通報，市中心一處商場傳出瓦斯味。消防隊趕赴現場發現，氣味來自亞洲超市新上架的榴槤，令當地警消哭笑不得。

威斯巴登（Wiesbaden）市府近日發布新聞稿，描述一段因異國水果引發的烏龍消防通報事件。

新聞稿說，當地消防隊4日下午2時52分首次接獲購物中心報案，指現場傳出強烈瓦斯味。消防人員趕抵現場後也明顯聞到異味，但氣體偵測儀器並無任何反應。消防隊完成通風作業後離開，推測氣味可能來自派對用笑氣罐。

傍晚5時47分，消防隊再度接獲同一地點通報，這次徹底搜尋整棟建築，最後在一家亞洲超市找到氣味來源，是剛上架的幾箱新鮮榴槤。

威斯巴登消防隊向報案民眾說明，榴槤又被稱為「臭水果」，氣味濃烈，常使人誤以為是瓦斯味。購物中心的通風系統更將氣味擴散至整棟建築。

晚間9時20分，消防隊第3度出勤至同一地點。雖然懷疑又是榴槤作祟，但根據消防原則，只要接獲瓦斯通報就必須假設有危險存在，經檢查後再度確認無害。

更離奇的是，晚上10時40分消防再度接獲報案，這回是瓦爾德街（Waldstraße）一棟公寓傳出瓦斯味。消防員抵達後發現，屋主在同一家超市購買榴槤，濃烈氣味從家中飄散至整棟樓梯間，造成鄰居誤會。

榴槤被譽為「水果之王」，原產於東南亞，在德國原本不常見。隨著冷鏈技術進步與亞洲超市日益普及，這種氣味強烈的熱帶水果逐漸進入德國人日常視野。

榴槤事件引發關注後，威斯巴登消防局也在社群媒體以幽默方式介紹榴槤特性，呼籲市民不要恐慌。貼文吸引不少網友留言，笑稱「幸好只是榴槤」，也感謝消防人員為守護城市安全，一日出勤多次的辛勞。

榴槤 氣味 消防隊

