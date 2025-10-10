快訊

以色列內閣批准協議24小時內停火 哈瑪斯將放人

中央社／ 耶路撒冷/開羅10日綜合外電報導

以色列內閣今天批准與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的停火協議，為在24小時內停止加薩走廊敵對行動以及哈瑪斯隨後在72小時內釋放以色列人質鋪路。

路透社報導，以色列內閣今天凌晨批准這項協議，大約在調停人士宣布哈瑪斯同意釋放以色列人質以交換巴勒斯坦囚犯的24小時後，這是美國總統川普為終結打了兩年的以哈戰爭而提出的和平計畫第一階段。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在社群平台X上表示：「政府剛剛批准所有人質獲釋的架構，包括活著和已故的人質。」

以色列政府發言人表示，停火將在政府批准協議後的24小時內生效。被扣押在加薩走廊（Gaza Strip）的人質之後將在72小時內獲釋。

20名以色列人質據信仍活著，26人推定死亡，另有2人下落不明。

根據協議，戰鬥將停止，以色列將從加薩部分撤軍，哈瑪斯將釋放所有剩餘的人質，以換取數以百計被以色列關押的囚犯。

運送糧食和醫療援助的卡車車隊將獲准進入加薩以救濟平民。在以色列軍隊摧毀家園並將一個又一個城市夷為平地後，數以十萬計平民棲身帳篷。

停火協議尚未正式生效前，以色列在加薩的攻勢未歇，但死亡人數遠低於最近數週每天數十人罹難的情況。當地衛生單位通報，以色列兩起空襲造成7人喪生。

當地情勢出現以軍準備撤離的跡象。加薩中部努薩拉特（Nusseirat）難民營附近的目擊者告訴路透社，他目睹以軍炸毀一處廢棄的軍事據點，並將用於監控區域的起重機降下。

以軍在加薩中部主要軍事集結地那札林走廊（Netzarim Corridor）附近發射數十枚煙霧彈，這類煙霧彈通常用於掩護行進中的部隊。

