聽新聞
0:00 / 0:00
以色列內閣批准加薩停火與釋放人質計畫 哈瑪斯稱獲保證「永久結束」
美國總統川普8日宣布以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯已經批准和平計畫的第一階段，以色列內閣於10日清晨批准該協議，為加薩走廊24小時內暫停敵對行動，以及隨後72小時內釋放以色列人質鋪路。
衛報報導，調解方宣布以哈達成協議，即將以釋放巴勒斯坦囚犯換取以色列人質約24小時後，以色列內閣批准該協議。以色列總理內唐亞胡的辦公室在「X」發文表示：「政府現已批准釋放所有人質的計畫，包括生者與遇難者。」
路透報導，流亡的哈瑪斯政治局主席兼首席談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）稍早表示，哈瑪斯已從美國、阿拉伯調解方及土耳其獲得保證，稱加薩戰爭「已永久結束」。
哈雅在電視演講中表示：「我們今天宣布，已達成協議，結束對我們人民的戰爭與侵略，並開始實施永久停火及占領軍撤離。」他指出，以哈協議將帶來持續停火、人道援助進入，以及開放加薩與埃及邊境口岸。以色列將釋放250名服終身監禁刑期的巴勒斯坦囚犯，以及自戰爭爆發以來遭拘留的1700名加薩居民。
他補充說，調解方與美國提供了保證，稱這項協議意味著「戰爭完全結束」。
