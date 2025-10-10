快訊

愛丁堡駐處國慶酒會 蘇格蘭政要無畏風雨出席

中央社／ 倫敦9日專電

駐愛丁堡辦事處3日晚間舉行國慶酒會，儘管當天有艾米颶風（StormAmy）侵襲，多位蘇格蘭政要仍按規劃出席致賀。

國慶酒會在愛丁堡市政廳大樓內舉行，出席的賓客包括蘇格蘭亞伯丁市（Aberdeen）市長卡麥隆（DavidCameron）；蘇格蘭議會及各市議會跨黨派議員；代表愛丁堡現任市議會議長出席的前議長、愛丁堡市議員戴伊（Cammy Day）；以及旅居蘇格蘭的僑民、留學生、香港友人，全體總計逾100位。

駐愛丁堡辦事處處長丁志華致詞表示，蘇格蘭傳教士馬雅各醫師（Dr. James Maxwell）1865年到台灣傳教，在台南創立全台第一座西式醫療院所「看西街醫館」，也就是現在「新樓醫院」的前身。醫院在台南市屹立不搖160年，造福無數台灣民眾。此外，享有國際盛名的台灣威士忌也與蘇格蘭有相當淵源。蘇格蘭與台灣之間的深厚情緣，值得共同珍惜。

丁志華提到，總統賴清德提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，在歐洲大陸打造半導體、無人機等產業的民主供應鏈。另一方面，台灣與英國於2023年達成的「提升貿易夥伴關係」（ETP）今年6月更透過簽訂3大支柱協議，獲進一步發展；台英密切合作，想必也將嘉惠蘇格蘭。

丁志華指出，2025年是「歐洲台灣文化年」，台灣將持續推動「總合外交」，將「價值外交」升級為「加值外交」。台灣越強韌，世界民主防線就越穩固；台灣堅持以實力守護台海和平穩定的信念，與七大工業國集團（G7）及歐盟的立場一致，誠摯盼望蘇格蘭與台灣密切合作，共同促進民主、和平、繁榮。

卡麥隆與戴伊先後致詞肯定台灣，並對蘇格蘭與台灣關係的進一步發展表達期待。蘇格蘭議會友台小組共同主席、自由民主黨籍議員葛林（Jamie Greene）和工黨籍議員葛蘭特（Rhoda Grant）則透過錄影致詞表達祝賀，並提及台灣和蘇格蘭在科技研究、高等教育、貿易投資、環保減碳等領域，有相當多合作機會。

酒會期間，駐愛丁堡辦事處播放「堅韌的台灣」國慶影片，並由具媒體經驗的台灣留學生向現場嘉賓解說影片內涵、介紹台灣在不同領域的成就。酒會現場另有台灣噶瑪蘭（Kavalan）威士忌和珍珠奶茶供賓客品飲。

