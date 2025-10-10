快訊

顏正國癌逝！「角頭」4男星天堂相聚　最年輕是36歲的他

國慶連假重回夏天！5縣市熱爆 下周六迎東北季風大降溫

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

川習會前的美中較勁？川普：或許該停止大量進口中國產品

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

中國商務部9日祭出對稀土的出口管制，外界研判是為了增加月底川習會的談判籌碼，美國總統川普9日則表示，美國向中國進口大量產品，「也許我們應該停止這麼做」。

不過川普9日上午說，他還不清楚中方具體的管制內容，他才剛接收到相關訊息；川普指出，美國財政部長貝森特和商務部長盧特尼克會釐清內容；川普說，他相信川普政府有辦法應對。

針對即將在月底舉行的川習會，川普說，兩國領袖都有想要討論的議題，而川普希望討論的題目之一就是大豆；川普也提到他在第一任期與中國達成的採購協議，川普說，他當時每兩周就會與習近平或與中方通話，要求他們履行採購承諾。

川普說，後來拜登政府上任，完全沒有跟進，雙方歷經4年沒有通電後，現在很難恢復到當時的情況，讓中國履行承諾。

川普 川習會 美國

延伸閱讀

美國進口藥課稅 排除學名藥

以哈達成第一階段和平計畫 川普：人質下周就會獲釋

透露可能在12日造訪中東 川普：以哈達成停火協議

川普有意調解泰柬衝突 泰總理喊話柬埔寨需滿足條件

相關新聞

川普：以色列、哈瑪斯達成第1階段停火協議

美國總統川普八日宣布，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成停火協議，為今後釋放以色列倖存人質與以色列撤軍鋪路。

和平計畫1階段未見細則…以色列20倖存人質 最快周末獲釋

綜合華爾街日報等外媒八日報導，加薩和平計畫第一階段的細節尚未公布，已知剩餘的廿名倖存以色列人質最快本周末可能獲釋，但不包...

APEC領袖會議過門不入…傳川普閃電訪韓 會習近平後就返美

多家韓媒九日引述外交消息人士報導，美國總統川普將在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議前夕、即廿九日訪韓兩天一夜，僅將...

愛丁堡駐處國慶酒會 蘇格蘭政要無畏風雨出席

駐愛丁堡辦事處3日晚間舉行國慶酒會，儘管當天有艾米颶風（StormAmy）侵襲，多位蘇格蘭政要仍按規劃出席致賀

籲加速交付延遲的對台軍售 彭斯：美國必須做得更好

美國前副總統彭斯（Mike Pence）9日呼籲川普政府和國會應加速交付延遲的對台軍售，指美國必須做得更好。

川習會可能談到台灣？ 彭斯：台灣不會是交易籌碼

美國總統川普預計與中國國家主席習近平在APEC峰會會面，美國前副總統彭斯（Mike Pence）9日表示，台灣不會是美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。