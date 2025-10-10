川習會前的美中較勁？川普：或許該停止大量進口中國產品

中國商務部9日祭出對稀土的出口管制，外界研判是為了增加月底川習會的談判籌碼，美國總統川普9日則表示，美國向中國進口大量產品，「也許我們應該停止這麼做」。

不過川普9日上午說，他還不清楚中方具體的管制內容，他才剛接收到相關訊息；川普指出，美國財政部長貝森特和商務部長盧特尼克會釐清內容；川普說，他相信川普政府有辦法應對。

針對即將在月底舉行的川習會，川普說，兩國領袖都有想要討論的議題，而川普希望討論的題目之一就是大豆；川普也提到他在第一任期與中國達成的採購協議，川普說，他當時每兩周就會與習近平或與中方通話，要求他們履行採購承諾。

川普說，後來拜登政府上任，完全沒有跟進，雙方歷經4年沒有通電後，現在很難恢復到當時的情況，讓中國履行承諾。