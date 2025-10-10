以色列內閣表決加薩停火協議 極右國安部長矢言反對

在以色列內閣就美國主導、與哈瑪斯達成的加薩停火及人質釋放協議進行表決之際，以色列極右派國家安全部長班吉維爾表示，他將投票反對這份協議。

法新社報導，班吉維爾（Itamar Ben Gvir）今天在社群平台X寫道：「所有（以色列）人質有望回歸，我們大家心中都充滿喜悅…然而，在這種喜悅的同時，絕對不應忽視代價的問題。」

班吉維爾稱「數千名恐怖分子」將被釋放，「其中包括250名預計將從監獄獲釋的殺人犯，這是個難以承受的沉重代價」。

他在聲明中表示：「我不能投票支持一項釋放這些殺人恐怖分子的協議，我們將在政府內部反對它。」

極右翼財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）早已表示，他反對以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）達成的加薩（Gaza）停火協議，並堅稱自己將投下反對票。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室稍早指出，只有在獲得內閣批准後，人質協議才會生效。

根據以色列政府內部一名高層級消息人士，尼坦雅胡正在跟美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及美國總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（JaredKushner）會談。

路透社報導，流亡的加薩領袖哈雅（Khalil Al-Hayya）則在一場電視演說中，宣布「戰爭結束」並「開始永久停火」。他同時表示，依照協議，以色列將釋放所有被監禁的巴勒斯坦婦女和兒童。

哈雅並稱，哈瑪斯已獲得美國、阿拉伯調解人員和土耳其保證說，加薩戰爭已永久結束。

作為哈瑪斯盟友的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）領袖胡提（Abdul Malik al-Houthi）表示，青年運動將密切關注以色列遵守加薩停火協議的情況，如果以色列不遵守，青年運動將恢復對加薩的支援行動。

以色列的宿敵伊朗長年支持哈瑪斯，伊朗今天也表示，樂見以哈之間達成加薩停火協議。

不過，根據加薩衛生當局的說法，以色列今晚對加薩市（Gaza City）一棟住宅大樓發動空襲，造成至少4名巴勒斯坦人死亡及數十人受傷。由於仍有許多人被埋在瓦礫堆下生死未卜，死亡人數可能還會增加。

以色列軍方電台（Army Radio）表示，空襲目標為2名哈瑪斯激進分子。以色列軍方尚未置評。