籲加速交付延遲的對台軍售 彭斯：美國必須做得更好
美國前副總統彭斯（Mike Pence）9日呼籲川普政府和國會應加速交付延遲的對台軍售，指美國必須做得更好。
「台灣安全監控」（Taiwan Security Monitor）9日以「台灣何以重要？」（Why Taiwan Matters）為題舉行座談會，邀清到彭斯發表談話；我駐美代表俞大㵢也出席旁聽。
彭斯在致詞時表示，台灣正面臨威脅，指中國國家主席習近平一直對台灣的意圖非常坦白；彭斯樂見台灣對國防做出更多投資，指和平必須透過實力來取得。
彭斯指出，他今年一月與賴清德總統會面，賴總統不但承諾明年提高國防支出至GDP的3.3%，並預期未來達到GDP的5%；彭斯表示，這代表台灣了解到事情的緊迫性。
不過，彭斯表示，台灣不能單獨面對，台北方面仍依賴美國提供適時的武器和系統，但美國至今仍有200億美元的對台軍售延遲；彭斯說，這是讓人不能接受的，指美國是世界和亞太民主的兵工廠，「美國必須做得更好」。
彭斯向川普政府和美國國會呼籲，加速交付延遲的對台軍售，「現在就要做！」
彭斯也說，如果中國征服台灣不只會打亂印太地區的區域平衡，其影響還會擴及到整個世界，不但會干擾到關鍵貿易渠道、削弱供應鏈，也可能引發亞太地區的核武擴散，造成世界的動盪；彭斯表示，如果世界讓威權政體透過武力或強迫的手段重畫國際邊界，也將鼓勵到全球的威權政體。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言