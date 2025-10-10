籲加速交付延遲的對台軍售 彭斯：美國必須做得更好

美國前副總統彭斯（Mike Pence）9日呼籲川普政府和國會應加速交付延遲的對台軍售，指美國必須做得更好。

「台灣安全監控」（Taiwan Security Monitor）9日以「台灣何以重要？」（Why Taiwan Matters）為題舉行座談會，邀清到彭斯發表談話；我駐美代表俞大㵢也出席旁聽。

彭斯在致詞時表示，台灣正面臨威脅，指中國國家主席習近平一直對台灣的意圖非常坦白；彭斯樂見台灣對國防做出更多投資，指和平必須透過實力來取得。

彭斯指出，他今年一月與賴清德總統會面，賴總統不但承諾明年提高國防支出至GDP的3.3%，並預期未來達到GDP的5%；彭斯表示，這代表台灣了解到事情的緊迫性。

不過，彭斯表示，台灣不能單獨面對，台北方面仍依賴美國提供適時的武器和系統，但美國至今仍有200億美元的對台軍售延遲；彭斯說，這是讓人不能接受的，指美國是世界和亞太民主的兵工廠，「美國必須做得更好」。

彭斯向川普政府和美國國會呼籲，加速交付延遲的對台軍售，「現在就要做！」

彭斯也說，如果中國征服台灣不只會打亂印太地區的區域平衡，其影響還會擴及到整個世界，不但會干擾到關鍵貿易渠道、削弱供應鏈，也可能引發亞太地區的核武擴散，造成世界的動盪；彭斯表示，如果世界讓威權政體透過武力或強迫的手段重畫國際邊界，也將鼓勵到全球的威權政體。