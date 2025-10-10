川普安排出席加薩協議簽署儀式 預期哈瑪斯下週放人質

美國總統川普今天表示，他會試著前往埃及，出席加薩停火協議的正式簽署儀式。川普並稱他預期哈瑪斯13日或14日會依協議釋放以色列人質。

綜合法新社與美國國家廣播公司（NBC）網站報導，川普（Donald Trump）今天在白宮內閣會議中表示，以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的協議「終結了加薩（Gaza）戰爭」，並將促成更廣泛的中東和平。

川普說：「我們確保了所有剩餘人質獲釋，他們應該要在週一（13日）或週二（14日）被釋放。」但他亦坦言，部分罹難人質的遺體會「很難找到」。

川普昨天宣布首階段和平協議前，就已宣布計劃前往中東，但他今天表示，目前仍在安排前往埃及的細節，「我會試著去一趟，我們會盡力安排去那裡，正在敲定確切時間」。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）稍早表示，他已邀請川普參加因為達成首階段停火而「在埃及舉行的慶祝活動」。

川普也說，他預計訪問以色列，且已獲邀在以色列國會（Knesset）發表演說。

川普錯誤宣稱他將成為首位在那裡演說的美國總統，但以色列國會官網顯示，小布希（George W.Bush）、柯林頓（Bill Clinton）及卡特（JimmyCarter）擔任美國總統時皆曾在以色列國會發表演說。

針對和平協議的第2階段以及加薩未來發展，川普透露的細節有限。

川普稱「會有解除武裝、會有撤軍」，指的似乎是以色列要求哈瑪斯解除武裝，以及哈瑪斯呼籲以色列撤軍。但川普未進一步說明。

川普並指擁有「龐大財富」的阿拉伯國家將協助加薩重建，並有可能參與維和行動。

至於他現在是否期待獲得自己渴望已久的諾貝爾和平獎殊榮，川普並未多做評論。埃及總統塞西則在電話中告訴川普，他促成結束加薩戰爭的協議，「值得獲得諾貝爾和平獎」。