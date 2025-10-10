川普安排出席加薩協議簽署儀式 預期哈瑪斯下週放人質

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他會試著前往埃及，出席加薩停火協議的正式簽署儀式。川普並稱他預期哈瑪斯13日或14日會依協議釋放以色列人質。

綜合法新社與美國國家廣播公司（NBC）網站報導，川普（Donald Trump）今天在白宮內閣會議中表示，以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的協議「終結了加薩（Gaza）戰爭」，並將促成更廣泛的中東和平。

川普說：「我們確保了所有剩餘人質獲釋，他們應該要在週一（13日）或週二（14日）被釋放。」但他亦坦言，部分罹難人質的遺體會「很難找到」。

川普昨天宣布首階段和平協議前，就已宣布計劃前往中東，但他今天表示，目前仍在安排前往埃及的細節，「我會試著去一趟，我們會盡力安排去那裡，正在敲定確切時間」。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）稍早表示，他已邀請川普參加因為達成首階段停火而「在埃及舉行的慶祝活動」。

川普也說，他預計訪問以色列，且已獲邀在以色列國會（Knesset）發表演說。

川普錯誤宣稱他將成為首位在那裡演說的美國總統，但以色列國會官網顯示，小布希（George W.Bush）、柯林頓（Bill Clinton）及卡特（JimmyCarter）擔任美國總統時皆曾在以色列國會發表演說。

針對和平協議的第2階段以及加薩未來發展，川普透露的細節有限。

川普稱「會有解除武裝、會有撤軍」，指的似乎是以色列要求哈瑪斯解除武裝，以及哈瑪斯呼籲以色列撤軍。但川普未進一步說明。

川普並指擁有「龐大財富」的阿拉伯國家將協助加薩重建，並有可能參與維和行動。

至於他現在是否期待獲得自己渴望已久的諾貝爾和平獎殊榮，川普並未多做評論。埃及總統塞西則在電話中告訴川普，他促成結束加薩戰爭的協議，「值得獲得諾貝爾和平獎」。

川普 以色列 埃及

相關新聞

以哈達成第一階段和平計畫 川普：人質下周就會獲釋

美國總統川普8日宣布以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯簽署第一階段的和平計畫，他9日指出，這確保所有人質都會獲得釋放，預計下...

和平計畫1階段未見細則 以色列20倖存人質 最快周末獲釋

綜合華爾街日報等外媒八日報導，加薩和平計畫第一階段的細節尚未公布，已知剩餘的廿名倖存以色列人質最快本周末可能獲釋，但不包...

解除武裝以哈仍有分歧 阿拉伯國家：有信心勸哈瑪斯繳械

紐約時報八日引述三位知悉調解者想法的匿名人士報導，部分談判讓加薩終戰的阿拉伯調解者認為，能說服巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯解除...

川普：以色列、哈瑪斯達成第1階段停火協議

美國總統川普八日宣布，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成停火協議，為今後釋放以色列倖存人質與以色列撤軍鋪路。

APEC領袖會議過門不入...傳川普閃電訪韓 會習近平後就返美

多家韓媒九日引述外交消息人士報導，美國總統川普將在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議前夕、即廿九日訪韓兩天一夜，僅將...

以色列最新民調：多數以國民眾 盼加薩停戰換回人質

總部在以色列耶路撒冷的智庫以色列民主研究所（ＩＤＩ）上周公布的九月中旬最新民調顯示，百分之六十六受訪者認為，應以目前的人...

