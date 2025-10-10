以哈達成第一階段和平計畫 川普：人質下周就會獲釋

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普8日宣布以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯簽署第一階段的和平計畫，他9日指出，這確保所有人質都會獲得釋放，預計下周一或周二就會獲釋；川普也說，他預計前往埃參與正式的協議簽署。

川普日前提出20點結束加薩衝突的和平計畫，要求哈馬斯釋放所有人質，並同意所有繳械並同意和平共存的哈瑪斯成員獲得赦免，且得以獲安全管道離境加薩；哈馬斯和以色列近日在川普計畫的基礎之上，於埃及度假勝地夏姆錫克鎮（Sharm El-Sheikh）的間接談判中取得重大進展。

川普8日晚間在在社群網路「真實社群」（Truth Social）上宣布以色列和哈瑪斯皆已簽署第一階段的和平計畫，指所有人質都將很快獲得釋放，且以色列軍隊將撤至約定的界線之後。

川普9日舉行內閣會議，他表示，這是中東情勢的重大突破，指有些人認為這樣的結果永遠不可能發生；川普說，他們不但結束了在加薩的戰爭，還為中東帶來和平，且川普認為會是持久的和平。

川普說，他們確保了人質的釋放，預計下周一（13日）或周二（14日）人質就會獲釋。

川普8日預告說，他有可能在本周結束以前前往中東，可能是周六（11日）晚間或周日（12日），目的地是埃及，但針對記者詢問，川普說，他也不排除訪問加薩。

川普9日表示，川普政府還在討論中東行的確切時間；川普指出，他確定會訪問埃及，並參與一場正式的和平協議簽署儀式。

川普：以色列、哈瑪斯達成第1階段停火協議

美國總統川普八日宣布，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成停火協議，為今後釋放以色列倖存人質與以色列撤軍鋪路。

和平計畫1階段未見細則…以色列20倖存人質 最快周末獲釋

綜合華爾街日報等外媒八日報導，加薩和平計畫第一階段的細節尚未公布，已知剩餘的廿名倖存以色列人質最快本周末可能獲釋，但不包...

APEC領袖會議過門不入…傳川普閃電訪韓 會習近平後就返美

多家韓媒九日引述外交消息人士報導，美國總統川普將在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議前夕、即廿九日訪韓兩天一夜，僅將...

籲加速交付延遲的對台軍售 彭斯：美國必須做得更好

美國前副總統彭斯（Mike Pence）9日呼籲川普政府和國會應加速交付延遲的對台軍售，指美國必須做得更好。

川習會可能談到台灣？ 彭斯：台灣不會是交易籌碼

美國總統川普預計與中國國家主席習近平在APEC峰會會面，美國前副總統彭斯（Mike Pence）9日表示，台灣不會是美國...

