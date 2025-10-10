透露可能在12日造訪中東 川普：以哈達成停火協議

在2025年諾貝爾和平獎得主10日揭曉前夕，美國總統川普8日宣布，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）達成停火協議，哈瑪斯將釋放所有人質，以色列將撤軍至雙方界定的界線，他可能會在12日造訪中東。這起協議為終結兩年來的加薩走廊衝突鋪路，若能延續，將代表川普的重大外交勝利。

川普在社群平台發文表示，「我非常驕傲地宣布，以色列和哈瑪斯都已簽署我們（加薩走廊）和平計畫第一階段」，「這意味著『所有人質』很快都將被釋放，以色列也將把軍隊撤至彼此同意的界線，作為『強力、長久、永遠」和平的第一步」。他稍後說，他可能本周末飛往中東，「其實可能是周日」。

根據協議，以色列將釋放囚禁的近2,000名巴勒斯坦人，並且允許聯合國機構和其他國際機構擴大人道救援，同時分階段撤軍至雙方商定、加薩走廊邊境內的緩衝區。

以色列9日也表示，停火協議即日起生效，哈瑪斯也證實表示將釋放人質，這項協議形同「終止加薩戰爭」，將「確保佔領軍撤軍」。哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列，並且扣押250多名人質，以色列反擊並宣戰，使得加薩走廊烽火持續兩年多，這起協議為首個重大突破。

德國、英國等各國領袖都歡迎這項突破，以色列和巴勒斯坦也瀰漫歡欣氛圍。這項協議是卡達、埃及、土耳其等國，以及川普中東特使威科夫和庫許納居間調停的結果，最後結果讓川普獲得重大的外交成就，也達成他自詡為交易者和維護和平者的目標。