透露可能在12日造訪中東 川普：以哈達成停火協議

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
在2025年諾貝爾和平獎得主10日揭曉前夕，美國總統川普8日宣布，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）達成停火協議。美聯社
在2025年諾貝爾和平獎得主10日揭曉前夕，美國總統川普8日宣布，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）達成停火協議，哈瑪斯將釋放所有人質，以色列將撤軍至雙方界定的界線，他可能會在12日造訪中東。這起協議為終結兩年來的加薩走廊衝突鋪路，若能延續，將代表川普的重大外交勝利。

川普在社群平台發文表示，「我非常驕傲地宣布，以色列和哈瑪斯都已簽署我們（加薩走廊）和平計畫第一階段」，「這意味著『所有人質』很快都將被釋放，以色列也將把軍隊撤至彼此同意的界線，作為『強力、長久、永遠」和平的第一步」。他稍後說，他可能本周末飛往中東，「其實可能是周日」。

根據協議，以色列將釋放囚禁的近2,000名巴勒斯坦人，並且允許聯合國機構和其他國際機構擴大人道救援，同時分階段撤軍至雙方商定、加薩走廊邊境內的緩衝區。

以色列9日也表示，停火協議即日起生效，哈瑪斯也證實表示將釋放人質，這項協議形同「終止加薩戰爭」，將「確保佔領軍撤軍」。哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列，並且扣押250多名人質，以色列反擊並宣戰，使得加薩走廊烽火持續兩年多，這起協議為首個重大突破。

德國、英國等各國領袖都歡迎這項突破，以色列和巴勒斯坦也瀰漫歡欣氛圍。這項協議是卡達、埃及、土耳其等國，以及川普中東特使威科夫和庫許納居間調停的結果，最後結果讓川普獲得重大的外交成就，也達成他自詡為交易者和維護和平者的目標。

以色列 川普 人質

相關新聞

川普：以色列、哈瑪斯達成第1階段停火協議

美國總統川普八日宣布，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成停火協議，為今後釋放以色列倖存人質與以色列撤軍鋪路。

和平計畫1階段未見細則…以色列20倖存人質 最快周末獲釋

綜合華爾街日報等外媒八日報導，加薩和平計畫第一階段的細節尚未公布，已知剩餘的廿名倖存以色列人質最快本周末可能獲釋，但不包...

APEC領袖會議過門不入…傳川普閃電訪韓 會習近平後就返美

多家韓媒九日引述外交消息人士報導，美國總統川普將在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議前夕、即廿九日訪韓兩天一夜，僅將...

愛丁堡駐處國慶酒會 蘇格蘭政要無畏風雨出席

駐愛丁堡辦事處3日晚間舉行國慶酒會，儘管當天有艾米颶風（StormAmy）侵襲，多位蘇格蘭政要仍按規劃出席致賀

籲加速交付延遲的對台軍售 彭斯：美國必須做得更好

美國前副總統彭斯（Mike Pence）9日呼籲川普政府和國會應加速交付延遲的對台軍售，指美國必須做得更好。

川習會可能談到台灣？ 彭斯：台灣不會是交易籌碼

美國總統川普預計與中國國家主席習近平在APEC峰會會面，美國前副總統彭斯（Mike Pence）9日表示，台灣不會是美國...

