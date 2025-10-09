英國印度發展武器系統合作 敲定143億飛彈合約

英國和印度今天簽署價值3億5000萬英鎊（約新台幣143億元）的合約，英方將為印度陸軍供應輕型多功能飛彈（LMM）和發射器。

根據英國國防部資料，英方將向印度供應與烏克蘭同款的LMM和發射器，同樣將由總部和生產基地位於北愛爾蘭的泰雷斯防空系統公司（Thales AirDefence）出貨，主要用於空防。英國今年3月曾宣布，將為烏克蘭供應逾5000枚LMM。

英國國防部表示，英印雙方正討論發展更廣泛的武器系統合作，簽訂LMM供應合約有助推進相關計畫。

另一方面，英印雙方近年發展海軍艦艇全電力推進系統合作，目前已進入新一階段，完成執行細節規劃。該系統將用於在印度建造的新一批兩棲船塢登陸運輸艦。

英印雙方去年11月簽署意向書，將共同為印度海軍設計、開發和生產艦艇全電力推進系統，有助印度發展本土先進海防科技。軍機、艦的發動機和推進系統是英國有意與印度優先發展的國防科技合作項目之一。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）7日率領由超過120位英國企業、文化、運動和教育界代表組成的訪問團赴孟買（Mumbai）兩天，與印度方面議定一系列合作，包括在國防領域。

同時，由英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的航艦打擊群正泊靠印度，近日完成與印度軍方在印度洋的海、空演訓，並與印度航艦打擊群執行雙航艦演訓，為史上首次。

參加演訓的英國航艦打擊群編制包含一艘日本「曙號」（JS Akebono）驅逐艦，以及挪威反潛巡防艦「羅亞爾阿蒙森號」（HNoMS Roald Amundsen）。

根據英國官方發布的資訊，英國與印度海軍5日在印度洋展開為期4天的「康坎」演訓（ExerciseKonkan），雙邊皆出動潛艦。由「威爾斯親王號」領軍的航艦打擊群4月下旬自英格蘭啟程、展開印太區域行動部署後，6月訪問印度期間也曾與印度海軍演訓，當時演訓項目即包含聯合反潛作戰。

「康坎」是兩年一度的英印雙邊軍演，自2004年起舉行。2021年，英印雙方曾舉行歷來規模最大的「康坎」演訓，雙邊首次出動陸、海、空三軍，當時由英國「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦領軍、正值印太區域行動部署期間的航艦打擊群也訪問印度。

轉往印度前，由「威爾斯親王號」領軍的航艦打擊群9月在馬來西亞一帶水域，與澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞軍方舉行為期2週的「五國團結」（Bersama Lima）演訓，項目涵蓋海、陸、空和網路作戰。

英國、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞這5個大英國協成員國於1971年簽訂「五國聯防協議」（FPDA），是東南亞迄今唯一的多邊聯防協議，「五國團結」是在FPDA架構下舉行的系列演訓之一。