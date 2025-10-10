英國首相施凱爾訪印度

英國首相施凱爾本周率領史上規模最大企業代表團出訪印度，9日在孟買與印度總理莫迪會面，兩人承諾強化貿易與國防關係。64家印度企業將投資英國13億英鎊（17.5億美元），英國將新增6,900個工作機會。

施凱爾渴望從英國與印度7月簽署的貿易協議獲取效益，和他一起走訪印度的企業、文化和大學界領袖有100多人。莫迪以「天生一對的合作夥伴」形容印度與英國；他也說，施凱爾出訪印度，反映印英合作關係的新能量與全面願景。施凱爾則表示，印度成長題材引人注目，出訪印度重點在於強化貿易協議潛力。

施凱爾說：「我本周率領創紀錄的126家英國企業出訪印度，就是出於這個原因。為了來這裡，我們必須動用比原本規劃更大的飛機。」

英國首相辦公室表示，拜施凱爾出訪印度期間敲定的一連串大型新協議之賜，64家印度企業將投資英國13億英鎊（17.5億美元），英國將新增6,900個工作機會。英國大型企業預料也將宣布加碼投資印度，軟銀集團旗下晶片設計商Graphcore據傳就打算公布10億英鎊的印度投資方案。

另據印度商工部聲明，印度和英國貿易部長8日也同意在先進製造、數位貿易、乾淨能源和服務等領域加強合作，但未達成任何具體共識。