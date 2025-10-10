快訊

顏正國癌逝！「角頭」4男星天堂相聚　最年輕是36歲的他

國慶連假重回夏天！5縣市熱爆 下周六迎東北季風大降溫

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

英國首相施凱爾訪印度

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

英國首相施凱爾本周率領史上規模最大企業代表團出訪印度，9日在孟買與印度總理莫迪會面，兩人承諾強化貿易與國防關係。64家印度企業將投資英國13億英鎊（17.5億美元），英國將新增6,900個工作機會。

施凱爾渴望從英國與印度7月簽署的貿易協議獲取效益，和他一起走訪印度的企業、文化和大學界領袖有100多人。莫迪以「天生一對的合作夥伴」形容印度與英國；他也說，施凱爾出訪印度，反映印英合作關係的新能量與全面願景。施凱爾則表示，印度成長題材引人注目，出訪印度重點在於強化貿易協議潛力。

施凱爾說：「我本周率領創紀錄的126家英國企業出訪印度，就是出於這個原因。為了來這裡，我們必須動用比原本規劃更大的飛機。」

英國首相辦公室表示，拜施凱爾出訪印度期間敲定的一連串大型新協議之賜，64家印度企業將投資英國13億英鎊（17.5億美元），英國將新增6,900個工作機會。英國大型企業預料也將宣布加碼投資印度，軟銀集團旗下晶片設計商Graphcore據傳就打算公布10億英鎊的印度投資方案。

另據印度商工部聲明，印度和英國貿易部長8日也同意在先進製造、數位貿易、乾淨能源和服務等領域加強合作，但未達成任何具體共識。

印度 英國 施凱爾

延伸閱讀

加薩露曙光！以哈達第一階段停火協議 各國反應一次看

歐盟鋼鐵關稅擬拉高至50% 台、韓等恐受影響

傳英政府不願開罪中國大陸撤銷共諜案 檢方：已盡全力

曼徹斯特猶太會堂遇恐攻 英國將加強猶太社群維安

相關新聞

川普：以色列、哈瑪斯達成第1階段停火協議

美國總統川普八日宣布，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成停火協議，為今後釋放以色列倖存人質與以色列撤軍鋪路。

和平計畫1階段未見細則…以色列20倖存人質 最快周末獲釋

綜合華爾街日報等外媒八日報導，加薩和平計畫第一階段的細節尚未公布，已知剩餘的廿名倖存以色列人質最快本周末可能獲釋，但不包...

APEC領袖會議過門不入…傳川普閃電訪韓 會習近平後就返美

多家韓媒九日引述外交消息人士報導，美國總統川普將在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議前夕、即廿九日訪韓兩天一夜，僅將...

愛丁堡駐處國慶酒會 蘇格蘭政要無畏風雨出席

駐愛丁堡辦事處3日晚間舉行國慶酒會，儘管當天有艾米颶風（StormAmy）侵襲，多位蘇格蘭政要仍按規劃出席致賀

籲加速交付延遲的對台軍售 彭斯：美國必須做得更好

美國前副總統彭斯（Mike Pence）9日呼籲川普政府和國會應加速交付延遲的對台軍售，指美國必須做得更好。

川習會可能談到台灣？ 彭斯：台灣不會是交易籌碼

美國總統川普預計與中國國家主席習近平在APEC峰會會面，美國前副總統彭斯（Mike Pence）9日表示，台灣不會是美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。