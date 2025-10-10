以色列最新民調：多數以國民眾 盼加薩停戰換回人質

總部在以色列耶路撒冷的智庫以色列民主研究所（ＩＤＩ）上周公布的九月中旬最新民調顯示，百分之六十六受訪者認為，應以目前的人質交換協議讓以哈終戰，此一比率比去年九月大增十三個百分點。

在以色列民眾對內唐亞胡作為的最新民意上，百分之四十五的受訪者認為，以色列總理內唐亞胡應立即就前年十月七日加薩戰爭爆發負責並辭職。

該民調對不同族裔實施調查，百分之六十的猶太裔以色列人認為，結束這場戰爭的時候已到；百分之卅二認為，結束戰爭的時機尚未成熟。反觀達百分之九十三的阿拉伯裔以色列人認為，應結束戰爭。

該民調也發現，百分之十九認為，內唐亞胡應為這場戰爭的爆發負責，但只需在戰爭結束後再請辭。儘管共百分之六十四認為，他應為這場戰爭負責，但被問到誰是戰爭期間表現最佳的以色列官員時，他仍高居第二名，在總分五分的評分中，他平均獲二點七八分，僅次於第一名的以軍總參謀長薩米（三點二六分）。

另根據該民調，大多數以色列民眾認為，巴勒斯坦國的建立與以色列四面楚歌、腹背受敵的可能性，是對以色列國家及人民存續的一大威脅。其中百分之廿三認為是最大威脅，不過其他的「遭國際孤立」、「遭杯葛與聯合抵制」與「喪失美國支持」等選項也各有百分之廿。

此外，僅百分之十八認為，巴勒斯坦人有權利建國；阿拉伯裔以色列人雖有百分之五十八支持巴人建國，卻創新低，比去年驟減卅一個百分點。