解除武裝以哈仍有分歧 阿拉伯國家：有信心勸哈瑪斯繳械

紐約時報八日引述三位知悉調解者想法的匿名人士報導，部分談判讓加薩終戰的阿拉伯調解者認為，能說服巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯解除部分武裝，而這一步長久以來是哈瑪斯畫下的紅線。

這三位知情人士包含兩位官員和一位與這些調解者接近的人士，提到哈瑪斯可能同意繳械部分武器，只要川普能擔保以色列不會恢復對哈瑪斯的戰鬥。

對哈瑪斯是否將對交出任何武器持開放態度的詳細提問，總部在卡達的哈瑪斯媒體辦公室主任黎希不願置評。哈瑪斯和以色列本周在埃及舉行間接會談，主要聚焦以哈可能的人質與巴勒斯坦囚犯互換。雙方仍存在重大分歧，其中關鍵就是哈瑪斯擁有的武器何去何從。

以色列一貫表明，哈瑪斯必須放下武器，加薩戰爭才能畫下句點。該武裝團體長期認為，這無異於投降，其理由在於和以色列間的武裝鬥爭，是構成哈瑪斯意識形態的一個關鍵部分。有專家就對紐時指出，一般而言，阿拉伯調解者將仍不太可能說服哈瑪斯放下武器。

退休的以色列情報官員洛坦表示，哈瑪斯可能願放棄一些武器，但不會完全放棄。他比喻說，「武器是哈瑪斯ＤＮＡ（去氧核糖核酸）中一個核心部分」。

哈瑪斯部分成員相信，他們應拒絕放下武器，就算如此做的代價，是以色列持續攻擊加薩，並造成更多巴勒斯坦同胞喪生。

不過也有部分成員認為，哈瑪斯如今需更為務實。這些成員似乎願考慮在是否繳械的問題上做出妥協。這顯示哈瑪斯在以色列猛攻報復下損失慘重。