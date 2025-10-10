聽新聞
解除武裝以哈仍有分歧 阿拉伯國家：有信心勸哈瑪斯繳械

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
世界各國領袖今天樂見以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成停火與釋放人質協議。美聯社
世界各國領袖今天樂見以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成停火與釋放人質協議。美聯社

紐約時報八日引述三位知悉調解者想法的匿名人士報導，部分談判讓加薩終戰的阿拉伯調解者認為，能說服巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯解除部分武裝，而這一步長久以來是哈瑪斯畫下的紅線。

這三位知情人士包含兩位官員和一位與這些調解者接近的人士，提到哈瑪斯可能同意繳械部分武器，只要川普能擔保以色列不會恢復對哈瑪斯的戰鬥。

對哈瑪斯是否將對交出任何武器持開放態度的詳細提問，總部在卡達的哈瑪斯媒體辦公室主任黎希不願置評。哈瑪斯和以色列本周在埃及舉行間接會談，主要聚焦以哈可能的人質與巴勒斯坦囚犯互換。雙方仍存在重大分歧，其中關鍵就是哈瑪斯擁有的武器何去何從。

以色列一貫表明，哈瑪斯必須放下武器，加薩戰爭才能畫下句點。該武裝團體長期認為，這無異於投降，其理由在於和以色列間的武裝鬥爭，是構成哈瑪斯意識形態的一個關鍵部分。有專家就對紐時指出，一般而言，阿拉伯調解者將仍不太可能說服哈瑪斯放下武器。

退休的以色列情報官員洛坦表示，哈瑪斯可能願放棄一些武器，但不會完全放棄。他比喻說，「武器是哈瑪斯ＤＮＡ（去氧核糖核酸）中一個核心部分」。

哈瑪斯部分成員相信，他們應拒絕放下武器，就算如此做的代價，是以色列持續攻擊加薩，並造成更多巴勒斯坦同胞喪生。

不過也有部分成員認為，哈瑪斯如今需更為務實。這些成員似乎願考慮在是否繳械的問題上做出妥協。這顯示哈瑪斯在以色列猛攻報復下損失慘重。

