聽新聞
0:00 / 0:00

和平計畫1階段未見細則 以色列20倖存人質 最快周末獲釋

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯1名高層官員表示，必須「正式宣告」加薩戰爭結束，才會釋放人質。路透社
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯1名高層官員表示，必須「正式宣告」加薩戰爭結束，才會釋放人質。路透社

綜合華爾街日報等外媒八日報導，加薩和平計畫第一階段的細節尚未公布，已知剩餘的廿名倖存以色列人質最快本周末可能獲釋，但不包含已故的廿八名人質遺體。不過這只是第一階段，並非最後終結加薩戰爭的計畫全貌。

後續階段仍有諸多細節待解，包含戰後如何治理加薩、由誰居間提供安全保障，以及以色列一貫主張的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯必須解除武裝的要求。

已知第一階段的基本部分如下：哈瑪斯關押的全部倖存人質均將獲釋。在四十八名人質中，據信其中約廿人還倖存。一位知情人士說，這廿人最晚將在十三日獲釋。過世人質的遺體則將在稍晚移交。有知情人士說，哈瑪斯此前聲稱，至少需要十天來尋找罹難人質的遺體。

在以色列釋放巴勒斯坦囚犯部分，待所有人質均平安獲釋後，以方可望釋放二五○名正關押在以色列監獄的巴人及一七○○名兩年多加薩戰爭期間遭拘留的巴人，而列入名單的人員仍在做最後確認。哈瑪斯持續要求以色列多個監獄釋放知名度高的巴囚，其中包括巴勒斯坦民族倡議（ＰＮＩ）創辦人巴固提。

在軍事上，以軍將從加薩百分之七十的土地撤離。川普的廿點和平計畫則包含一張撤離路線圖「初步撤軍線」，但在他的自創社群媒體真實社群看不到確切地點或坐標。以軍將撤至的最終界線可能仍在討論中。

還有加薩與埃及接壤的邊界關卡拉法將開放。此一重要口岸將在加薩停火生效後開啟，便於人道援助物資運往加薩，並讓巴人進出。

人質 以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 社群媒體 埃及 川普

延伸閱讀

以哈達和平協議第一階段 哈瑪斯高層：正式宣告終戰才會釋放人質

加薩血腥戰火將熄？以哈初步達和平協議 未來進程、可能風險一次看

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

以色列哈瑪斯才同意停火 加薩民防通報猛烈空襲

相關新聞

和平計畫1階段未見細則 以色列20倖存人質 最快周末獲釋

綜合華爾街日報等外媒八日報導，加薩和平計畫第一階段的細節尚未公布，已知剩餘的廿名倖存以色列人質最快本周末可能獲釋，但不包...

解除武裝以哈仍有分歧 阿拉伯國家：有信心勸哈瑪斯繳械

紐約時報八日引述三位知悉調解者想法的匿名人士報導，部分談判讓加薩終戰的阿拉伯調解者認為，能說服巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯解除...

川普：以色列、哈瑪斯達成第1階段停火協議

美國總統川普八日宣布，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成停火協議，為今後釋放以色列倖存人質與以色列撤軍鋪路。

APEC領袖會議過門不入...傳川普閃電訪韓 會習近平後就返美

多家韓媒九日引述外交消息人士報導，美國總統川普將在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議前夕、即廿九日訪韓兩天一夜，僅將...

以色列最新民調：多數以國民眾 盼加薩停戰換回人質

總部在以色列耶路撒冷的智庫以色列民主研究所（ＩＤＩ）上周公布的九月中旬最新民調顯示，百分之六十六受訪者認為，應以目前的人...

「朋友在一起，敵人要緊張了」：北韓閱兵式背後的全球博弈

周五晚上，北韓首都平壤將再度舉行聲勢浩大的閱兵式，數萬士兵列隊穿過市中心，以展示該國各類先進的武器裝備。本次閱兵式是為了慶祝以金正恩為總書記的北韓勞動黨建黨八十周年。中國總理李強和俄羅斯前總統梅德韋傑夫將同金正恩一道，出現在主席團上。梅德韋傑夫在俄羅斯新社媒平台Max上寫道：「朋友們在一起，敵人又要緊張了。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。