和平計畫1階段未見細則 以色列20倖存人質 最快周末獲釋

綜合華爾街日報等外媒八日報導，加薩和平計畫第一階段的細節尚未公布，已知剩餘的廿名倖存以色列人質最快本周末可能獲釋，但不包含已故的廿八名人質遺體。不過這只是第一階段，並非最後終結加薩戰爭的計畫全貌。

後續階段仍有諸多細節待解，包含戰後如何治理加薩、由誰居間提供安全保障，以及以色列一貫主張的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯必須解除武裝的要求。

已知第一階段的基本部分如下：哈瑪斯關押的全部倖存人質均將獲釋。在四十八名人質中，據信其中約廿人還倖存。一位知情人士說，這廿人最晚將在十三日獲釋。過世人質的遺體則將在稍晚移交。有知情人士說，哈瑪斯此前聲稱，至少需要十天來尋找罹難人質的遺體。

在以色列釋放巴勒斯坦囚犯部分，待所有人質均平安獲釋後，以方可望釋放二五○名正關押在以色列監獄的巴人及一七○○名兩年多加薩戰爭期間遭拘留的巴人，而列入名單的人員仍在做最後確認。哈瑪斯持續要求以色列多個監獄釋放知名度高的巴囚，其中包括巴勒斯坦民族倡議（ＰＮＩ）創辦人巴固提。

在軍事上，以軍將從加薩百分之七十的土地撤離。川普的廿點和平計畫則包含一張撤離路線圖「初步撤軍線」，但在他的自創社群媒體真實社群看不到確切地點或坐標。以軍將撤至的最終界線可能仍在討論中。

還有加薩與埃及接壤的邊界關卡拉法將開放。此一重要口岸將在加薩停火生效後開啟，便於人道援助物資運往加薩，並讓巴人進出。