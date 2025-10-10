APEC領袖會議過門不入...傳川普閃電訪韓 會習近平後就返美

多家韓媒九日引述外交消息人士報導，美國總統川普將在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議前夕、即廿九日訪韓兩天一夜，僅將慶州當「川習會」的舞台，在和中國大陸國家主席習近平會談後就返美。

前述行程尚未敲定，美韓雙方正進行協調，韓方仍希望川普能出席預定卅一日至十一月一日舉行的ＡＰＥＣ領袖會議。

韓媒報導說，川普訪日（三天二夜）與訪韓的天數差距，可能是對尚無最終結論的美韓關稅談判施壓。美國曾同意降低對南韓輸美商品課徵的關稅，以換取三五○○億美元（約台幣十點八兆元）的投資方案，但在後續談判中，雙方在直接投資比例與分潤上遲遲未能達成共識，反觀美日已完成關稅談判。

另有分析稱比起ＡＰＥＣ促進自由貿易宗旨，川普視ＡＰＥＣ為調整美中貿易摩擦的談判機會。此外，過去通常美國總統接連訪問日韓或韓日兩國時，日程上會顧及平衡，若最後果真訪日三天兩夜，卻不管南韓正舉行ＡＰＥＣ領袖會議而跳過不參加，恐動搖美韓同盟與美日同盟間的平衡。

川普預定廿六、廿七日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的東協（ＡＳＥＡＮ）相關峰會，自廿七至廿九日訪日，與有望當選新任日本首相的自民黨新任總裁高市早苗舉行會談，並於廿九日抵南韓金海國際機場前往慶州。

消息人士表示，川普可望出席美韓峰會與美中峰會，但偏好雙邊而非多邊領袖會談的川普，可能不會參加這次慶州ＡＰＥＣ領袖會議。南韓外交部仍在與美方協調川普行程，川普出席雙邊會談的地點傳出也可能在首爾，而非慶州。

韓方擔憂，若川普最後真的沒出席ＡＰＥＣ領袖會議，將削弱此次領袖會議重要性，使慶州淪為只是雙邊會談的地點。南韓國立外交院教授閔政勳表示，韓方必須正式展開總統李在明主張的務實外交，這次ＡＰＥＣ領袖會議就提供重要動力，應藉機建立信任與溝通契機的重要性。