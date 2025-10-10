聽新聞
0:00 / 0:00

APEC領袖會議過門不入...傳川普閃電訪韓 會習近平後就返美

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

多家韓媒九日引述外交消息人士報導，美國總統川普將在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議前夕、即廿九日訪韓兩天一夜，僅將慶州當「川習會」的舞台，在和中國大陸國家主席習近平會談後就返美。

前述行程尚未敲定，美韓雙方正進行協調，韓方仍希望川普能出席預定卅一日至十一月一日舉行的ＡＰＥＣ領袖會議。

韓媒報導說，川普訪日（三天二夜）與訪韓的天數差距，可能是對尚無最終結論的美韓關稅談判施壓。美國曾同意降低對南韓輸美商品課徵的關稅，以換取三五○○億美元（約台幣十點八兆元）的投資方案，但在後續談判中，雙方在直接投資比例與分潤上遲遲未能達成共識，反觀美日已完成關稅談判。

另有分析稱比起ＡＰＥＣ促進自由貿易宗旨，川普視ＡＰＥＣ為調整美中貿易摩擦的談判機會。此外，過去通常美國總統接連訪問日韓或韓日兩國時，日程上會顧及平衡，若最後果真訪日三天兩夜，卻不管南韓正舉行ＡＰＥＣ領袖會議而跳過不參加，恐動搖美韓同盟與美日同盟間的平衡。

川普預定廿六、廿七日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的東協（ＡＳＥＡＮ）相關峰會，自廿七至廿九日訪日，與有望當選新任日本首相的自民黨新任總裁高市早苗舉行會談，並於廿九日抵南韓金海國際機場前往慶州。

消息人士表示，川普可望出席美韓峰會與美中峰會，但偏好雙邊而非多邊領袖會談的川普，可能不會參加這次慶州ＡＰＥＣ領袖會議。南韓外交部仍在與美方協調川普行程，川普出席雙邊會談的地點傳出也可能在首爾，而非慶州。

韓方擔憂，若川普最後真的沒出席ＡＰＥＣ領袖會議，將削弱此次領袖會議重要性，使慶州淪為只是雙邊會談的地點。南韓國立外交院教授閔政勳表示，韓方必須正式展開總統李在明主張的務實外交，這次ＡＰＥＣ領袖會議就提供重要動力，應藉機建立信任與溝通契機的重要性。

川普 南韓 外交部 川習會 李在明 習近平 高市早苗

延伸閱讀

青出於藍！教川普加密幣還共同成立公司 19歲小兒子身價估1.5億美元

川普有意調解泰柬衝突 泰總理喊話柬埔寨需滿足條件

支持度下跌！川普出動國民兵進駐城市 民調揭58%美國人不認同

川普下戀愛禁令首例！隱瞞與中國女子交往 美國外交人員被開除

相關新聞

和平計畫1階段未見細則 以色列20倖存人質 最快周末獲釋

綜合華爾街日報等外媒八日報導，加薩和平計畫第一階段的細節尚未公布，已知剩餘的廿名倖存以色列人質最快本周末可能獲釋，但不包...

解除武裝以哈仍有分歧 阿拉伯國家：有信心勸哈瑪斯繳械

紐約時報八日引述三位知悉調解者想法的匿名人士報導，部分談判讓加薩終戰的阿拉伯調解者認為，能說服巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯解除...

川普：以色列、哈瑪斯達成第1階段停火協議

美國總統川普八日宣布，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成停火協議，為今後釋放以色列倖存人質與以色列撤軍鋪路。

APEC領袖會議過門不入...傳川普閃電訪韓 會習近平後就返美

多家韓媒九日引述外交消息人士報導，美國總統川普將在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議前夕、即廿九日訪韓兩天一夜，僅將...

以色列最新民調：多數以國民眾 盼加薩停戰換回人質

總部在以色列耶路撒冷的智庫以色列民主研究所（ＩＤＩ）上周公布的九月中旬最新民調顯示，百分之六十六受訪者認為，應以目前的人...

「朋友在一起，敵人要緊張了」：北韓閱兵式背後的全球博弈

周五晚上，北韓首都平壤將再度舉行聲勢浩大的閱兵式，數萬士兵列隊穿過市中心，以展示該國各類先進的武器裝備。本次閱兵式是為了慶祝以金正恩為總書記的北韓勞動黨建黨八十周年。中國總理李強和俄羅斯前總統梅德韋傑夫將同金正恩一道，出現在主席團上。梅德韋傑夫在俄羅斯新社媒平台Max上寫道：「朋友們在一起，敵人又要緊張了。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。