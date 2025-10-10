川普：以色列、哈瑪斯達成第1階段停火協議

美國總統川普八日宣布，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成停火協議，為今後釋放以色列倖存人質與以色列撤軍鋪路。

川普說，以色列與哈瑪斯雙方簽署他九月底宣布的加薩和平計畫「第一階段」，即所有人質將很快獲釋，以色列也將撤軍至以哈雙方議定的一條界線。

這是哈瑪斯前年十月七日突襲以色列，引發以色列反擊報復，使加薩烽火持續兩年多以來的重大突破，哈瑪斯曾扣押二五○多名人質。

川普在自創社群媒體真實社群寫道，以哈停火第一階段是邁向強大、持久甚至永久和平的第一步，「各方都將獲得公平對待！」

川普在前述發文中寫道，「這是阿拉伯和穆斯林世界、以色列及其周邊國家和美國的偉大日子，我們感謝卡達、埃及和土耳其的調解人員，他們與我們合作，促成這段歷史性的空前盛事，和平締造者有福了！」

以色列總理內唐亞胡在川普發文後隨即聲明，「在上帝幫助下，我們將把人質全部帶回家」。川普也預告，計畫這幾天飛往埃及，「可能性最高」，可能是十一日晚間或十二日，但受訪時也說不排除可能也會前往加薩，在中東地區「走一圈」，「目前談判進展良好」。

內唐亞胡表示，九日將召開內閣會議，以批准此一第一階段停火協議，「我衷心感謝川普及其團隊致力這項解救人質的神聖任務；我們將共同努力持續實現全部目標，並增進與鄰國的和平」。

這項戲劇性的變化發生在川普八日正主持一場「反法西斯運動」（Antifa）圓桌會議上，與會的還有美國保守派網紅，當時突被國務卿魯比歐上前打斷，魯比歐急忙遞給川普一張字條，並在川普耳邊說悄悄話，彙報加薩停火協議最近進度。

川普隨後看字條說，中東和平已非常接近，並宣布將訪問中東，隨後貼文表示，以哈雙方已簽署達成第一階段停火協議。根據外媒攝影記者的拍攝，該字條用手寫「您需盡快批准一則真實社群發文，如此一來您才能先宣布協議」。

川普日前提出廿點結束加薩戰爭的和平計畫，除了要求哈馬斯釋放手中所有人質，並要求該武裝團體同意繳械，而願意答應和平共存的哈瑪斯成員將獲特赦，且得以從安全管道離開加薩，不會被襲擊。

以哈雙方談判代表正根據該廿點計畫，在埃及度假勝地夏姆錫克舉行間接談判，美國中東特使威科夫及川普女婿庫許納等人八日已到當地。哈瑪斯八日已提交以色列人質與巴勒斯坦囚犯名單，準備進行交換，並對結束加薩戰爭的談判抱持樂觀態度，但不忘呼籲川普和其他居間的擔保國確保以色列全面落實該協議。聯合國秘書長古特瑞斯八日也聲明，敦促相關各方全面遵守該協議條款。

埃及總統塞西形容這是歷史性一刻。中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方希望盡早實現加薩的永久全面停火，有效緩解人道危機，緩和地區緊張局勢，中方並主張堅持「巴人治巴」的原則。