加薩停火協議受矚 土耳其總統：將監督執行情況
土耳其總統艾爾段今天指出，土國將「相當謹慎地」監督以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯停火協議的執行狀況；以哈戰爭已經滿兩週年，土耳其先前在雙方之間扮演重要調停角色。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於社群媒體X平台發文寫道：「我們會認真監督協議條款的確實執行情況。」
艾爾段還提到，土耳其將參與加薩走廊（GazaStrip）的重建，目標是「遏止種族滅絕，並為該地區帶來和平」。
有兩位以色列官員表示，以國政府預計今天稍晚批准停火協議。
兩位官員還說，一旦以色列政府批准協議，以國部隊會展開部分撤軍。
以色列軍隊此次部分撤軍預計24小時內完成，一旦完成後，哈瑪斯（Hamas）會有72小時來釋放位於加薩走廊的以方人質。
