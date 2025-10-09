加薩停火協議受矚 土耳其總統：將監督執行情況

周五晚上，北韓首都平壤將再度舉行聲勢浩大的閱兵式，數萬士兵列隊穿過市中心，以展示該國各類先進的武器裝備。本次閱兵式是為了慶祝以金正恩為總書記的北韓勞動黨建黨八十周年。中國總理李強和俄羅斯前總統梅德韋傑夫將同金正恩一道，出現在主席團上。梅德韋傑夫在俄羅斯新社媒平台Max上寫道：「朋友們在一起，敵人又要緊張了。」

2025-10-09 22:07