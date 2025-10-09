以色列：內閣若同意加薩停火協議 最快24小時內生效

中央社／ 耶路撒冷9日綜合外電報導

以色列政府發言人貝卓西安表示，以色列與哈瑪斯之間有關加薩停火及人質釋放的首階段協議最終版本，已於今天上午在埃及由各方簽署。在今晚以色列內閣會議結束後，如果與會成員同意，停火將在24小時內於加薩地區生效。

法新社報導，貝卓西安（Shosh Bedrosian）向媒體說：「首階段協議的最終文本今晨在埃及由包括以色列與哈瑪斯（Hamas）在內的所有相關方簽署，以促成人質全數獲釋。」

貝卓西安表示，安全內閣將於下午5時（台灣時間晚間10時）召開會議，討論並通過一項釋放加薩所有人質的相關計畫，安全內閣會議結束後，下午6時（台灣時間晚間11時）將隨即舉行全體內閣會議。

英國廣播公司（BBC）報導，貝卓西安指出：「內閣會議舉行後24小時內，加薩地區將啟動停火。」

接下來，她說，以色列國防軍（IDF）將重新部署至新的防線，使軍方得以控制與維持大約53%的加薩走廊區域。

隨後，她補充說明，哈瑪斯必須在72小時內釋放剩餘人質，讓他們返回以色列。

