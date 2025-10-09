駐阿根廷代表處慶雙十 強調台灣安全攸關世界安全

中央社／ 布宜諾斯艾利斯9日專電

阿根廷代表處8日晚間於首都布宜諾斯艾利斯舉辦114年雙十國慶酒會，駐阿代表謝妙宏致詞指出，「台灣越安全，世界越安全」，強調台海和平穩定攸關全球安全與供應鏈穩定，呼籲國際社會共同維護民主與自由。

謝妙宏表示，雙十節象徵台灣人民對自由、民主與人權的堅定信念。面對中國長期的軍事威脅、經濟脅迫與假訊息攻擊，台灣堅持「以實力維護和平」，持續強化防衛與社會韌性，並深化與民主夥伴的合作，攜手打造更穩定、繁榮的未來。

謝妙宏感謝美國、歐洲及阿根廷社會各界長期支持台灣參與國際事務，並指出台阿雙邊合作近年持續深化。近兩年在阿根廷各省推動多項交流成果，包括捐贈台製電腦設立15間數位教室、阿根廷優秀青年獎學金赴台就讀，以及簽署11項經貿與觀光合作備忘錄，都展現出台灣「能幫忙、也持續幫忙」的精神。

在創新與科技領域，台阿合作同樣亮眼。阿根廷新創團隊Asteroid Technologies與Unplastify分別入選台灣2025通訊大賽與總統盃黑客松前10名，顯示兩國在創新與科技結合上的潛力，為雙邊關係注入新能量。

與會貴賓包括瓜地馬拉總領事、貝里斯領事、巴拉圭公使及海地大使等多國外交使節，以及阿根廷政經學者、友台人士及旅阿台僑等近200人。

國慶酒會由旅阿台僑聲樂家夫婦攜手子女合唱中華民國國歌與阿根廷國歌，並演唱多首知名聲樂歌曲，象徵台灣人才在地發展的彈性與融合精神。台灣僑校學生也帶來表演，展現文化傳承與年輕活力。阿根廷政界人士則以探戈歌曲獻唱，表達對台灣的祝福。

現場安排多項文化與美食體驗，展現台灣文化魅力。今年駐阿代表處讓賓客品嘗道地台灣美食如滷肉飯、發糕，搭配噶瑪蘭威士忌、台灣啤酒與台灣本土種植精品咖啡。其中，高雄那瑪夏出產的台灣咖啡尤其受到注目，包裝以可愛的台灣黑熊跳探戈為主題，象徵台灣熱情與阿根廷文化交流。

此外，設置「探索台灣」文化體驗區，讓賓客在觀光宣傳看板前選寫書法書籤，廣受外賓及台僑好評。有外賓表示，選擇落款的字彷彿展開了一趟前往台灣的旅程。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

阿根廷 台灣人 國歌 國慶 滷肉飯 威士忌

延伸閱讀

美國金援阿根廷 豆農反被搶生意…貝森特手機內容曝警訊

殺雞儆猴？毒販殘忍虐殺震驚阿根廷 3妙齡女遇害遭「全程直播」

川普政府挺米雷伊 擬供阿根廷6000億元貨幣互換額度

阿根廷取消大豆出口關稅 中國買家訂大單 美農再受衝擊

相關新聞

「朋友在一起，敵人要緊張了」：北韓閱兵式背後的全球博弈

周五晚上，北韓首都平壤將再度舉行聲勢浩大的閱兵式，數萬士兵列隊穿過市中心，以展示該國各類先進的武器裝備。本次閱兵式是為了慶祝以金正恩為總書記的北韓勞動黨建黨八十周年。中國總理李強和俄羅斯前總統梅德韋傑夫將同金正恩一道，出現在主席團上。梅德韋傑夫在俄羅斯新社媒平台Max上寫道：「朋友們在一起，敵人又要緊張了。」

以哈達和平協議第一階段 哈瑪斯高層：正式宣告終戰才會釋放人質

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）一名高層官員表示，必須「正式宣告」加薩戰爭結束，才會釋放人質

麻生二次政權？高市早苗人事布局引反彈 自民黨內部團結挑戰大

日本自民黨總裁高市早苗7日成立的執行團隊中，石破茂的主流勢力被徹底排除，核心成員由副總裁麻生太郎以及在選舉期間力挺高市的...

歐盟執委會主席挺過信任投票 感謝歐洲議會堅定支持

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天在歐洲議會面臨兩項不信任動議，最終均順利過關。儘管這些挑戰未對她的領導地位構成實質威脅...

居中協調扮要角！以哈同意第一階段停火 埃及總統：歷史性一刻

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）同意第一階段加薩和平計畫，即停火與人質交換協議，有望終結長達2年的戰爭與苦難...

加薩露曙光！以哈達第一階段停火協議 各國反應一次看

世界各國領袖今天樂見以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）達成停火與釋放人質協議，歷經兩年戰火之後，加薩地區終於露...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。