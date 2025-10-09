駐阿根廷代表處慶雙十 強調台灣安全攸關世界安全

駐阿根廷代表處8日晚間於首都布宜諾斯艾利斯舉辦114年雙十國慶酒會，駐阿代表謝妙宏致詞指出，「台灣越安全，世界越安全」，強調台海和平穩定攸關全球安全與供應鏈穩定，呼籲國際社會共同維護民主與自由。

謝妙宏表示，雙十節象徵台灣人民對自由、民主與人權的堅定信念。面對中國長期的軍事威脅、經濟脅迫與假訊息攻擊，台灣堅持「以實力維護和平」，持續強化防衛與社會韌性，並深化與民主夥伴的合作，攜手打造更穩定、繁榮的未來。

謝妙宏感謝美國、歐洲及阿根廷社會各界長期支持台灣參與國際事務，並指出台阿雙邊合作近年持續深化。近兩年在阿根廷各省推動多項交流成果，包括捐贈台製電腦設立15間數位教室、阿根廷優秀青年獎學金赴台就讀，以及簽署11項經貿與觀光合作備忘錄，都展現出台灣「能幫忙、也持續幫忙」的精神。

在創新與科技領域，台阿合作同樣亮眼。阿根廷新創團隊Asteroid Technologies與Unplastify分別入選台灣2025通訊大賽與總統盃黑客松前10名，顯示兩國在創新與科技結合上的潛力，為雙邊關係注入新能量。

與會貴賓包括瓜地馬拉總領事、貝里斯領事、巴拉圭公使及海地大使等多國外交使節，以及阿根廷政經學者、友台人士及旅阿台僑等近200人。

國慶酒會由旅阿台僑聲樂家夫婦攜手子女合唱中華民國國歌與阿根廷國歌，並演唱多首知名聲樂歌曲，象徵台灣人才在地發展的彈性與融合精神。台灣僑校學生也帶來表演，展現文化傳承與年輕活力。阿根廷政界人士則以探戈歌曲獻唱，表達對台灣的祝福。

現場安排多項文化與美食體驗，展現台灣文化魅力。今年駐阿代表處讓賓客品嘗道地台灣美食如滷肉飯、發糕，搭配噶瑪蘭威士忌、台灣啤酒與台灣本土種植精品咖啡。其中，高雄那瑪夏出產的台灣咖啡尤其受到注目，包裝以可愛的台灣黑熊跳探戈為主題，象徵台灣熱情與阿根廷文化交流。

此外，設置「探索台灣」文化體驗區，讓賓客在觀光宣傳看板前選寫書法書籤，廣受外賓及台僑好評。有外賓表示，選擇落款的字彷彿展開了一趟前往台灣的旅程。

