「朋友在一起，敵人要緊張了」：北韓閱兵式背後的全球博弈

（德國之聲中文網）周五晚上，北韓首都平壤將再度舉行聲勢浩大的閱兵式，數萬士兵列隊穿過市中心，以展示該國各類先進的武器裝備。本次閱兵式是為了慶祝以金正恩為總書記的北韓勞動黨建黨八十周年。中國總理李強和俄羅斯前總統梅德韋傑夫將同金正恩一道，出現在主席團上。梅德韋傑夫在俄羅斯新社媒平台Max上寫道：「朋友們在一起，敵人又要緊張了。」

閱兵式也是為了彰顯金正恩日益增長的權勢。自14年前接替父親金正日，開始對這個與世隔絕的國家實行獨裁統治以來，金正恩的地位從未像現在這樣牢固，他也從未有過如此大的國際影響力。今年9月，金正恩在北京閱兵式上首次同中國國家主席習近平以及俄羅斯總統普亭並肩亮相。德國《法蘭克福匯報》寫道：「金正恩與世界最強大的獨裁者們站到了同一高度，這一戰略同盟被如此高調地對外展示，這是前所未有的。」

俄烏戰爭的催化作用

金正恩權勢地位的快速提升得益於俄羅斯發動的侵烏戰爭以及中美就經濟霸主地位日益激化的爭奪。在此背景下，北韓尤其成了俄羅斯至關重要的伙伴。而為了保住迄今為止的影響力，中國也在努力拉攏北韓。叛逃西方的北韓前外交官李日奎表示：「北韓的國際地位有了明顯提升，從這個角度來看，北韓支持俄羅斯戰爭的決定是正確的。」

因執意發展核武和導彈計劃，聯合國安理會對北韓實施了嚴格的經濟制裁。但隨著國際形勢的變化，金正恩已經成功地在一定程度上為制裁下的北韓「松了綁」。俄羅斯向北韓提供燃料和食品等物資，而北韓則向俄羅斯送去了大批槍支彈藥和士兵。與此同時，中國在執行制裁令方面，也開始睜一眼閉一眼。

擁核國家地位的確立

以包括核武和導彈在內的強大軍備，來捍衛金家王朝的統治，這也是北韓重要的長期戰略。現在看來，這一戰略已經有了回報。美國軍事情報局DIA今年五月的一份評估報告認為，北韓「目前處於過去幾十年來最強的戰略地位」，已經對美軍以及東亞盟友構成了威脅。此外，北韓威脅美國本土的能力也有所提高。該報告還指出，金正恩「對自己的國際政治合法性以及政權穩固性越來越有信心。」

繼巴基斯坦、印度和以色列之後，在擁核問題上打造既成事實，這是北韓提升國際地位的最重要手段。多年以來，金正恩不僅持續進行、甚至部署具備核打擊能力的武器系統，如遠程導彈等。2022年9月，北韓還通過了一項法律，將先發制人使用核武器合法性，並宣布北韓的核武地位「已經不可逆轉」。一年後，北韓最高人民會議將上述核武政策寫入了憲法。由此看來，凍結甚至拆除北韓的核打擊能力已經很難實現。

會有第二次「特金會」嗎？

北韓政權現在到了收獲的季節：今年7月，俄羅斯外長拉夫羅夫訪問平壤時表示，對於北韓繼續發展核武計劃的原因，莫斯科是尊重和理解的。中國本來是反對北韓發展核武器的，但已經很久不再提及北韓半島無核化的主張了。現在，金正恩的最大期望是，美國總統川普也能放棄禁核立場。前不久，金正恩在談到和美國重啟對話的前提條件時表示，「美國必須放棄在無核化問題的一意孤行。」有人猜測，美國總統川普有可能會像2019年6月那樣，再度在三八停火線上同金正恩會面。十月底，川普將訪問韓國，並參加在此間舉行的亞太經合組織APEC峰會。

為勞動黨建黨八十周年而舉行的閱兵式，實際上也是為該黨最高領袖金正恩舉行的一場慶典。金正恩為勞動黨這一權力工具注入了新的活力，並根據個人的意願對該黨進行了改造。金正恩的父親金正日從未召集過一次黨代會，而金正恩則給勞動黨打上了自己的深深烙印。2016年的北韓勞動黨「七大」上，重申了「金日成主義金正日主義」作為勞動黨指導思想的崇高地位，並強調了中央委員會的「一元化領導」。金正恩從第一書記躍升為黨主席。而金日成和金正日則分別是這位新任黨主席的祖父和父親。

2021年的「八大」上，勞動黨放棄了此前金正日推行的「先軍政治」，並確立了「人民優先」的社會主義基本路線。此次會議上，金正恩當選北韓勞動黨總書記，他個人的權勢地位得到進一步穩固。

今年9月，金正恩宣布，北韓勞動黨第九次黨代會上，將推出「核武與常規武器並重」的新原則。這也就是說，下一屆黨代會的准備工作已經開啟。

或許2026年將是召開下屆黨代會的合適年份，因為北韓勞動黨的前身，「打倒帝國主義同盟」據說就是金日成在1926年10月組建的。當時，金日成同父母一道流亡到了中國，年齡剛滿14歲。

