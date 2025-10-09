亞塞拜然客機墜毀釀38死 普亭首次承認俄國須負責

快訊

中央社／ 莫斯科9日綜合外電報導

亞塞拜然航空一架客機去年12月底墜毀哈薩克西部，造成38死。俄羅斯總統普亭今天首次承認俄國在這起事件扮演的角色且須為此負責，並形容這是一場「悲劇」。

綜合法新社與美聯社報導，普亭（Vladimir Putin）會見亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）時表示，俄羅斯在事發當晚部署飛彈以擊落烏克蘭無人機，飛彈在距離客機僅數公尺處引爆。

普亭表示：「面對如此悲劇，俄羅斯將盡一切必要努力提供賠償，所有涉事官員的行為也將會依法評估。」

去年12月25日，亞塞拜然航空（AzerbaijanAirlines）一架編號J2-8243的巴西航空工業190型（Embraer 190）客機飛往車臣途中偏離航線，並墜毀在哈薩克西部，機上含機組人員在內共67人當中，有38人罹難、29人生還。

亞塞拜然政府當時指出，這架客機遭俄羅斯防空系統誤擊後，試圖降落哈薩克西部，最終還是墜毀。

普亭曾為了這起「悲劇事件」向阿利耶夫致歉，但始終未正面承擔責任；阿利耶夫則批評莫斯科試圖「掩蓋」這起事件。

