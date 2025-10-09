聽新聞
0:00 / 0:00
以哈達和平協議第一階段 哈瑪斯高層：正式宣告終戰才會釋放人質
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）一名高層官員表示，必須「正式宣告」加薩戰爭結束，才會釋放人質。
哈瑪斯高級官員哈姆丹（Osama Hamdan）接受卡達「阿拉伯電視台」（Al-Araby TV）專訪時說：「允許我們同意達成這項協議的關鍵，在於它能終結戰爭…這應該要正式對外宣布。」
他強調：「這是協議內容的一部分…並非僅代表哈瑪斯的立場，也是以色列同意的內容。這不是停火，而是宣布戰爭結束。」
此外，一名熟悉內情的以色列官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），遭擊斃的哈瑪斯軍事領袖辛瓦（Yahya Sinwar）及其胞弟穆罕默德（MohammedSinwar）的遺體，預計不會交還，此為加薩停火協議的一部分。
辛瓦因策劃2023年10月7日對以色列的攻擊行動，遭以色列列為頭號追緝對象。辛瓦2024年10月在加薩遭以軍擊斃。
其胞弟穆罕默德則在接任哈瑪斯旗下武裝團體卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）軍事領袖後，於今年遭以軍擊殺，其遺體6月被以軍尋獲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言