以哈達和平協議第一階段 哈瑪斯高層：正式宣告終戰才會釋放人質

中央社／ 加薩9日綜合外電報導
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）一名高層官員表示，必須「正式宣告」加薩戰爭結束，才會釋放人質。 路透社
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）一名高層官員表示，必須「正式宣告」加薩戰爭結束，才會釋放人質。

哈瑪斯高級官員哈姆丹（Osama Hamdan）接受卡達「阿拉伯電視台」（Al-Araby TV）專訪時說：「允許我們同意達成這項協議的關鍵，在於它能終結戰爭…這應該要正式對外宣布。」

他強調：「這是協議內容的一部分…並非僅代表哈瑪斯的立場，也是以色列同意的內容。這不是停火，而是宣布戰爭結束。」

此外，一名熟悉內情的以色列官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），遭擊斃的哈瑪斯軍事領袖辛瓦（Yahya Sinwar）及其胞弟穆罕默德（MohammedSinwar）的遺體，預計不會交還，此為加薩停火協議的一部分。

辛瓦因策劃2023年10月7日對以色列的攻擊行動，遭以色列列為頭號追緝對象。辛瓦2024年10月在加薩遭以軍擊斃。

其胞弟穆罕默德則在接任哈瑪斯旗下武裝團體卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）軍事領袖後，於今年遭以軍擊殺，其遺體6月被以軍尋獲。

