麻生二次政權？高市早苗人事布局引反彈 自民黨內部團結挑戰大

日本自民黨總裁高市早苗7日成立的執行團隊中，石破茂的主流勢力被徹底排除，核心成員由副總裁麻生太郎以及在選舉期間力挺高市的議員組成，多半在石破時期都非核心，親近前首相安倍晉三的保守派也增多，黨內傳出「簡直是麻生二次政權」，讓黨內團結挑戰很大。

日本政府與自民黨原本計劃15日召開臨時國會舉行首相指名選舉，然而，目前自民、公明在聯合執政的協商上進展不順，臨時國會可能會延至20或21日召開。

如果時程繼續延遲，10月底接連有東南亞國協（ASEAN）峰會以及美國總統川普訪日，日本政府希望避免屆時處於「新政府領導人未定」的情況。

為了突破僵局，日本東京放送電視台（TBS）報導，高市早苗今天傍晚前往國會的前首相菅義偉辦公室，會談約20分鐘，新幹事長鈴木俊一同行。據知，菅義偉和公明黨及支持母體創價學會關係密切，高市可能希望透過菅義偉尋求轉機。高市隨後又與前首相岸田文雄會面，同樣會談約20分鐘。

讀賣新聞特別編輯委員橋本五郎今天在電視節目上表示，高市早苗勝選後組成的團隊，「像這樣明目張膽，完全不讓沒投票給自己的人進入核心團隊的情況，實在非常罕見」。

高市的「黨四役」（幹事長、總務會長、政調會長及選舉對策委員長）當中，幹事長、總務會長由勝選最大功臣麻生太郎推舉的鈴木俊一、有村治子擔任，政調會長交給在選舉中與高市競爭，但在決選支持高市的小林鷹之，高市陣營核心古屋圭司則擔任選舉對策委員長。

此外，與麻生關係密切、在決選中支持高市的鈴木貴子，也被任命為廣報（宣傳）本部長。反觀農林水產大臣小泉進次郎、官房長官林芳正，以及支持兩人的議員，全都沒有出任重要黨職。

橋本表示，「高市這麼做，應該是有一定程度的覺悟。她明白如果不借助麻生的力量，政權運營無法穩定。不過，以我的經驗來看，沒有投票給她就被排除在黨四役之外，這種人事安排真的非常罕見。」

他進一步表示，高市自己應該也預料到，這麼做會引起反彈。

橋本並提到，高市任命與舊安派及政治獻金醜聞有關的萩生田光一為幹事長代行（代理），「也許是因為受到舊安倍派支持，沒辦法將他排除。不過，這項人事安排恐怕會引發公明黨不滿，也可能會在國會被在野黨質疑。這種人事任命，若沒有覺悟，真的沒辦法做出來」。

在與公明黨陷入僵局的同時，高市早苗也尋求國民民主黨結成聯合政權。如果成真，高市可能會向財務省出身的國民民主黨代表玉木雄一郎提出「財務大臣職位」作為交換條件。

不過，國民民主黨的支持母體、日本最大勞工團體「日本勞動組合總聯合會」（簡稱連合）已經明確反對自民、國民民主聯合執政。

政論家伊藤惇夫分析，國民民主黨現在氣勢正旺，處於上升狀態，與其選擇和自民黨聯合執政，不如專注於落實黨提出的政策。

另一方面，最大在野黨立憲民主黨也頻頻向國民民主黨示好。兩黨幹事長昨天會面，立憲幹事長安住淳表示，「在首相指名投票時，不會執著於（黨代表）野田佳彥，如果大家能夠團結一致，玉木代表也是有力候選人。」

然而，國民民主黨幹事長榛葉賀津當場回絕，表示「沒有考慮與理念、主張不同的政黨共同行動」。

伊藤惇夫分析，立憲民主黨的示好「就像還沒交往就突然求婚一樣」。此外，兩黨其實是「近親憎惡」的關係。國民民主黨受到「連合」的民間企業工會支持，立憲民主黨的支持群眾則主要是「連合」的公務員工會。

如果國民民主黨加入執政聯盟，「連合」內部就會分成「支持執政黨」與「支持在野黨」兩派，「連合」強烈反對出現這樣的局面，因此不願意與自民黨組成執政聯盟。

伊藤表示，「連合」甚至暗示，如果國民民主黨內部的勞工系議員支持組成聯合政府，可能會撤回對他們的支持，藉此施壓。

另一方面，國民民主黨正在積極準備下屆眾議院大選，計劃在小選區提名約50名候選人，認為屆時有望大幅增加席次，而立憲民主黨的席次預料會縮減，因此現階段不急於結盟。