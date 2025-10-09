歐盟執委會主席挺過信任投票 感謝歐洲議會堅定支持
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天在歐洲議會面臨兩項不信任動議，最終均順利過關。儘管這些挑戰未對她的領導地位構成實質威脅，卻凸顯議會內部的緊張氛圍。
法新社報導，針對范德賴恩（Ursula von der Leyen）的兩項不信任案分別由極右派「歐洲愛國者」（Patriots for Europe）黨團及左翼政團提出，但都未能達到通過所需的720席中的最低門檻——361票。「歐洲愛國者」案獲179名議員支持；左翼政團提出的則有133人贊成。
范德賴恩在大多數議員否決這兩項不信任案後感謝歐洲議會對她表達的「堅定支持」。
她並在社群平台X上強調：「執委會將持續與歐洲議會密切合作，攜手因應歐洲所面臨的各項挑戰。」
