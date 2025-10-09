快訊

北市府新新併為由收回地上權？新壽董座：若遭不當處理「必尋求法律救濟」

誰時速沒超過165KM？日綜地獄哏「廣末涼子和大谷翔平齊名」 本人怒控不尊重

台中國慶晚會登場！黑衣長髮女場外失控 激動高喊「我要進場看賴清德」

歐盟執委會主席挺過信任投票 感謝歐洲議會堅定支持

中央社／ 史特拉斯堡9日綜合外電報導
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩。 路透社
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩。 路透社

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天在歐洲議會面臨兩項不信任動議，最終均順利過關。儘管這些挑戰未對她的領導地位構成實質威脅，卻凸顯議會內部的緊張氛圍。

法新社報導，針對范德賴恩（Ursula von der Leyen）的兩項不信任案分別由極右派「歐洲愛國者」（Patriots for Europe）黨團及左翼政團提出，但都未能達到通過所需的720席中的最低門檻——361票。「歐洲愛國者」案獲179名議員支持；左翼政團提出的則有133人贊成。

范德賴恩在大多數議員否決這兩項不信任案後感謝歐洲議會對她表達的「堅定支持」。

她並在社群平台X上強調：「執委會將持續與歐洲議會密切合作，攜手因應歐洲所面臨的各項挑戰。」

范德賴恩 議員 歐盟

延伸閱讀

歐盟主席斥無人機擾歐領空是混合戰 德國將授權警方擊落

陸總理李強會見歐委會主席 籲「從大處著眼」尋求利益契合點

3架米格-31闖芬蘭灣 愛沙尼亞控俄侵犯空域

歐盟：印度買俄國石油並參與軍演 有礙印歐深化關係

相關新聞

麻生二次政權？高市早苗人事布局引反彈 自民黨內部團結挑戰大

日本自民黨總裁高市早苗7日成立的執行團隊中，石破茂的主流勢力被徹底排除，核心成員由副總裁麻生太郎以及在選舉期間力挺高市的...

歐盟執委會主席挺過信任投票 感謝歐洲議會堅定支持

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天在歐洲議會面臨兩項不信任動議，最終均順利過關。儘管這些挑戰未對她的領導地位構成實質威脅...

居中協調扮要角！以哈同意第一階段停火 埃及總統：歷史性一刻

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）同意第一階段加薩和平計畫，即停火與人質交換協議，有望終結長達2年的戰爭與苦難...

加薩露曙光！以哈達第一階段停火協議 各國反應一次看

世界各國領袖今天樂見以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）達成停火與釋放人質協議，歷經兩年戰火之後，加薩地區終於露...

川普有意調解泰柬衝突 泰總理喊話柬埔寨需滿足條件

針對川普有意調解泰柬衝突，泰國總理阿努廷表示，這體現善意，但談判須依泰柬雙方先前達成的原則進行。他希望川普能以書面正式致...

以哈達成加薩停火協議 以色列總理辦公室：內閣批准後才生效

以色列政府將於今天下午6時召開內閣會議，討論一項確保所有被關押在加薩人質獲釋的計畫。以色列總理辦公室今天表示，只有在獲得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。