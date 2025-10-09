居中協調扮要角！以哈同意第一階段停火 埃及總統：歷史性一刻

快訊

中央社／ 開羅9日綜合外電報導
埃及總統塞西。 路透社
以色列巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）同意第一階段加薩和平計畫，即停火與人質交換協議，有望終結長達2年的戰爭與苦難。埃及總統塞西今天表示，這是「歷史性一刻」。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，塞西（Abdel Fattah al-Sisi）強調，這項協議「不僅為戰爭篇章劃下句點，也為該地區人民開啟以公義和穩定為基礎的未來之門」。

塞西在聲明中提到，「全球正在見證歷史性一刻」，並形容本次磋商地點夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）為「和平之都，也是對話的搖籃」。埃及在居中協調以哈談判過程中扮演要角。

埃及外交部稍早發布聲明說，此次停火是「正面發展」，更是以哈戰爭的「重要轉折點」。

聲明提到，外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）將前往巴黎，參加法國針對加薩走廊（Gaza Strip）局勢召開的部長級會議。

同時，以色列內閣將於格林威治標準時間15時舉行會議，討論所有人質獲釋的計畫。這項協議預計今天稍後在埃及簽署，目前以哈雙方正在當地進行間接談判。

