中國大陸駐柬大使挺柬護主權 泰國網友批評湧入留言

中國駐柬埔寨大使汪文斌昨天在臉書表示，中國堅定支持柬埔寨維護國家主權。此文隔日引發泰國網友強烈批評，留言達數百則。泰國媒體指出，由於泰柬邊界仍存爭議，該表述對鄰國而言具有敏感性。

中國駐柬埔寨大使汪文斌8日在其臉書寫道，「中國堅定支持柬埔寨維護國家主權、安全和發展利益，並且永是柬埔寨發展道路上的可靠夥伴」。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，表面上，這似乎只是駐地外交官的例行聲明。但當泰柬邊界爭議仍在時，「維護國家主權」這類的表述，對鄰國而言無疑是一個警訊。

有泰國網友留言表示：「真令人難過，我一直認為中國和泰國是兄弟，中國本該保持中立，不該干涉此事，結果中國竟成了兩面人的國家。」

許多泰國網友對於中國選邊站感到不滿，有人諷刺指出，中國公然捍衛柬埔寨的行徑，明確證實本應維護和平的所謂「超級大國」，竟選擇支持這個區域暴力與不公。

不過，也有柬埔寨網友對汪文斌的留言表示感謝。有柬國網友寫道，「感謝中國朋友支持柬埔寨的正當立場，柬埔寨不要任何國家的土地，也絕不允許任何國家侵犯其主權」。

臉書統計顯示，截至9日17時，該文已有逾2500則留言和逾1600次分享。

值得注意的是，汪文斌發文的前一天，中國駐泰大使張建衛7日受泰國外長希哈薩（SihasakPhuangketkeow）邀請會面，兩人當天就中泰雙邊關係及泰柬局勢交換意見。

泰國外交部網站指出，希哈薩對媒體報導中國在衝突發生前向柬埔寨提供武器表示擔憂。他說，這可能造成泰國民眾誤解。

希哈薩所指的是，紐約時報9月29日以「中國武器如何改變兩鄰國之爭」為題報導，中國7月呼籲泰國與柬埔寨停止邊境衝突，但泰國情報文件顯示，在泰柬衝突爆發前數週，中國向柬埔寨運送火箭彈與砲彈。

對此，張建衛重申中國的中立立場，及長期以來不向衝突各方提供武器的政策，並解釋，衝突爆發後，中國未向柬方提供任何可能用於對付泰國的武器。他表示，支持雙方透過雙邊機制和平解決爭端的立場。