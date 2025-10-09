以哈達成加薩停火協議 以色列總理辦公室：內閣批准後才生效

以色列政府將於今天下午6時召開內閣會議，討論一項確保所有被關押在加薩人質獲釋的計畫。以色列總理辦公室今天表示，只有在獲得內閣批准後，人質協議才會生效。

法新社報導，美國總統川普宣布以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）就停火與釋放人質達成協議後，以色列政府網站發布公告指出：「政府將於下午6時（台北時間今晚11時）召開會議，議程為所有以色列人質獲釋計畫。」

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天表示，釋放加薩人質的協議只有在獲得內閣批准後才會生效。

內唐亞胡昨晚宣布，以色列將於今天召開內閣會議，以批准有關釋放人質的協議。

以色列極右翼財政部長史莫崔赫（BezalelSmotrich）今天表示，他反對以色列與哈瑪斯達成的加薩（Gaza）停火協議，並堅稱自己將投下反對票。

史莫崔赫在社群平台X表示：「人們非常擔心清空監獄、釋放新一代恐怖分子首腦的後果，這些人將不惜一切代價，繼續在這片土地讓猶太人血流成河，天佑我們。」

以色列軍方今天表示，在以色列與哈瑪斯達成釋放剩餘人質的停火協議後，軍方正準備撤回駐加薩的部隊。

軍方在聲明中指出，以色列國防軍（IDF）已開始為執行上述協議做準備。作為進程的一環，軍方正在進行必要準備及制定相關規範，以便在不久的將來根據停火協議調整和重新部署部隊。