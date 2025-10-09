世界衛生組織讚許以哈停火協議 將強化加薩醫療支援

快訊

諾貝爾文學獎得主揭曉！去年頒給首位韓籍作家 2025由匈牙利作家戴桂冠

中央社／ 日內瓦9日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天對以色列哈瑪斯達成停火協議表示讚許，認為這是「邁向持久和平的重要一步」，並指出世衛組織已準備好擴大對加薩的醫療援助。

法新社報導，譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）在社群平台X上表示：「世衛組織隨時準備擴大支援，加強對加薩地區患者迫切醫療需求的回應，同時協助重建遭到破壞的醫療體系。」

根據CNN報導，譚德塞強調「最好的良藥就是和平」，並表示：「我歡迎美國總統宣布在加薩地區實現停火並釋放人質——這的確是以色列人和巴勒斯坦人邁向持久和平的重要一步。」

他進一步指出：「我希望各方都能信守協議，真正讓所有平民的苦難終結，所有人質都能被有尊嚴地帶回家。」

自2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）發動攻擊以來，以色列持續轟炸並加強邊境管制，已重創加薩的醫療體系，目前僅剩少數醫院仍堪運作。

世衛組織9月指出，加薩地區有超過700人在等待醫療後送時死亡，當中包含近400名兒童。

