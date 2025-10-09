川普有意調解泰柬衝突 泰總理喊話柬埔寨需滿足條件

針對川普有意調解泰柬衝突，泰國總理阿努廷表示，這體現善意，但談判須依泰柬雙方先前達成的原則進行。他希望川普能以書面正式致函表達調解意願，並指出，若柬方能滿足條件，泰方隨時準備進行對話。

美國媒體Politico於6日引述3名不具名的知情人士報導，美國總統川普表示，願意出席本月將在馬來西亞登場的東協峰會，但條件是他要主持泰國與柬埔寨和平協議簽署儀式，並排除中國官員參與該儀式。

對此，曼谷郵報（Bangkok Post）引述泰國外交部人士報導，此事最終將由今年東協主席國馬來西亞決定。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天被媒體問到有關川普的提議時，他表示「儘管此舉體現善意，但任何談判都必須遵循先前商定的原則」。

阿努廷說：「我們將請川普正式致函給我，表達他希望看到泰柬透過談判解決衝突的意願。而作為回應，我將告訴他，若柬埔寨遵守4項關鍵條件，泰國將遵循適當程序（進行後續事宜）。」

阿努廷所提及的4項條件，包括從爭議地區完全撤出所有軍事人員和武器、所有入侵者須撤出泰國主權領土、清除可能危及平民安全的危險物品、並重申尊重泰國主權。

民族報（The Nation）報導，阿努廷表示，「若柬埔寨準備採取行動，這一點都不難，只要打個電話，下達執行這4項條件的命令，並發送確認信函。這並不難」。

阿努廷指出，一旦滿足這些條件，泰國隨時準備進行對話。他說：「若川普能幫助說服柬埔寨遵守這些條件，那是值得歡迎的事，這將確保泰國不再受到侵犯。」

另外，針對柬埔寨總理洪馬內提名川普角逐諾貝爾和平獎一事，阿努廷回應表示，他只關心對泰國有利的事情，至於「如果有人獲獎，那對他們來說是件好事」。