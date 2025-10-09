快訊

中央社／ 曼谷9日專電
泰國總理阿努廷。 路透社
針對川普有意調解泰柬衝突，泰國總理阿努廷表示，這體現善意，但談判須依泰柬雙方先前達成的原則進行。他希望川普能以書面正式致函表達調解意願，並指出，若柬方能滿足條件，泰方隨時準備進行對話。

美國媒體Politico於6日引述3名不具名的知情人士報導，美國總統川普表示，願意出席本月將在馬來西亞登場的東協峰會，但條件是他要主持泰國與柬埔寨和平協議簽署儀式，並排除中國官員參與該儀式。

對此，曼谷郵報（Bangkok Post）引述泰國外交部人士報導，此事最終將由今年東協主席國馬來西亞決定。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天被媒體問到有關川普的提議時，他表示「儘管此舉體現善意，但任何談判都必須遵循先前商定的原則」。

阿努廷說：「我們將請川普正式致函給我，表達他希望看到泰柬透過談判解決衝突的意願。而作為回應，我將告訴他，若柬埔寨遵守4項關鍵條件，泰國將遵循適當程序（進行後續事宜）。」

阿努廷所提及的4項條件，包括從爭議地區完全撤出所有軍事人員和武器、所有入侵者須撤出泰國主權領土、清除可能危及平民安全的危險物品、並重申尊重泰國主權。

民族報（The Nation）報導，阿努廷表示，「若柬埔寨準備採取行動，這一點都不難，只要打個電話，下達執行這4項條件的命令，並發送確認信函。這並不難」。

阿努廷指出，一旦滿足這些條件，泰國隨時準備進行對話。他說：「若川普能幫助說服柬埔寨遵守這些條件，那是值得歡迎的事，這將確保泰國不再受到侵犯。」

另外，針對柬埔寨總理洪馬內提名川普角逐諾貝爾和平獎一事，阿努廷回應表示，他只關心對泰國有利的事情，至於「如果有人獲獎，那對他們來說是件好事」。

泰國 阿努廷 川普 柬埔寨

相關新聞

大地震前兆？日本研究機構首度觀測到「南海海槽震源區」海底下沉

日本電視台報導，日本國內近日地震頻繁，9月29日至10月5日期間共發生42次震度1以上地震，其中震度4有1次。「海洋研究...

以哈批准和平計畫第一階段 加薩人直呼奇蹟：惡夢終於結束「鬆了口氣」

美國總統川普8日在自家社群媒體平台真實社群發文，宣布以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯已經批准和平計畫的第一階段。英國BBC...

加薩血腥戰火將熄？以哈初步達和平協議 未來進程、可能風險一次看

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯已經同意川普提出的加薩和平計畫第一階段，即停火與人質交換協議，可望成為結束這場歷時兩年並撼...

加薩露曙光！以哈達第一階段停火協議 各國反應一次看

世界各國領袖今天樂見以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）達成停火與釋放人質協議，歷經兩年戰火之後，加薩地區終於露...

川普有意調解泰柬衝突 泰總理喊話柬埔寨需滿足條件

針對川普有意調解泰柬衝突，泰國總理阿努廷表示，這體現善意，但談判須依泰柬雙方先前達成的原則進行。他希望川普能以書面正式致...

以哈達成加薩停火協議 以色列總理辦公室：內閣批准後才生效

以色列政府將於今天下午6時召開內閣會議，討論一項確保所有被關押在加薩人質獲釋的計畫。以色列總理辦公室今天表示，只有在獲得...

